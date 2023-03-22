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Туроператоры предложили россиянам путевки на Кубу с прямым перелетом - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
12:12 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859726603.html
Туроператоры предложили россиянам путевки на Кубу с прямым перелетом
Туроператоры предложили россиянам путевки на Кубу с прямым перелетом - РИА Новости, 22.03.2023
Туроператоры предложили россиянам путевки на Кубу с прямым перелетом
Туроператор Fun&Sun поставил полетные программы на прямых рейсах на Кубу, рассматривает такую возможность и "Интурист", рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:12
2023-03-22T12:12
туризм
туризм
новости - туризм
куба
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
куда можно лететь
интурист
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Туроператор Fun&amp;Sun поставил полетные программы на прямых рейсах на Кубу, рассматривает такую возможность и "Интурист", рассказали РИА Новости представители компаний. "В условиях ограничений, введенных рядом стран, летом у россиян будут пользоваться популярностью направления, которые прежде были востребованы зимой, в их числе и Куба. Полетная программа Fun&amp;Sun из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября по понедельникам, средам и пятницам", — сообщили в компании.Туроператор планирует перевозить клиентов авиакомпанией Nordwind. Учитывая длительный перелет и разницу во времени в восемь часов, рекомендуемая продолжительность отдыха от девяти ночей. Такой тур будет стоить от 113 тысяч рублей на одного на "все включено". "Интурист" также рассмативает возможность предлагать путешественникам перелет этими же рейсами. Самолетами Nordwind возит туристов по двум направлениям — Варадеро и Кайо Коко — и Pegas Touristik. Компания продлила полетную программу из Москвы на Кубу на лето.В АТОР отметили, что сейчас туроператорская прямая перевозка на Кубу для путешественников практически безальтернативна. "Самостоятельных гостей на направлении почти нет: добираться до Кубы через третьи страны теоретически возможно только на многочисленных стыковочных рейсах, с визовыми сложностями и по баснословной цене. Кроме того, билетные агрегаторы сейчас попросту не находят никаких вариантов перелетов из Москвы в Варадеро в мае и июне. Так что Кубы без туроператора просто не получится", — указали в ассоциации.
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туризм, новости - туризм, куба, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, куда можно лететь, интурист, варадеро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, куда можно лететь, Интурист, Варадеро
Туроператоры предложили россиянам путевки на Кубу с прямым перелетом

АТОР: еще один туроператор предлагает клиентам отдых на Кубе летом

© iStock.com / Daniel AvramВарадеро, Куба
Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© iStock.com / Daniel Avram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun поставил полетные программы на прямых рейсах на Кубу, рассматривает такую возможность и "Интурист", рассказали РИА Новости представители компаний.
"В условиях ограничений, введенных рядом стран, летом у россиян будут пользоваться популярностью направления, которые прежде были востребованы зимой, в их числе и Куба. Полетная программа Fun&Sun из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября по понедельникам, средам и пятницам", — сообщили в компании.
Туроператор планирует перевозить клиентов авиакомпанией Nordwind. Учитывая длительный перелет и разницу во времени в восемь часов, рекомендуемая продолжительность отдыха от девяти ночей. Такой тур будет стоить от 113 тысяч рублей на одного на "все включено".
"Интурист" также рассмативает возможность предлагать путешественникам перелет этими же рейсами. Самолетами Nordwind возит туристов по двум направлениям — Варадеро и Кайо Коко — и Pegas Touristik. Компания продлила полетную программу из Москвы на Кубу на лето.
В АТОР отметили, что сейчас туроператорская прямая перевозка на Кубу для путешественников практически безальтернативна. "Самостоятельных гостей на направлении почти нет: добираться до Кубы через третьи страны теоретически возможно только на многочисленных стыковочных рейсах, с визовыми сложностями и по баснословной цене. Кроме того, билетные агрегаторы сейчас попросту не находят никаких вариантов перелетов из Москвы в Варадеро в мае и июне. Так что Кубы без туроператора просто не получится", — указали в ассоциации.
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