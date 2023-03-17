https://ria.ru/20230317/aviareysy-1858656057.html
Российские рейсы летом будут планово обслуживаться в турецких аэропортах
Российские рейсы летом будут планово обслуживаться в турецких аэропортах - РИА Новости, 17.03.2023
Российские рейсы летом будут планово обслуживаться в турецких аэропортах
Рейсы авиакомпаний РФ в летнем сезоне будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям, вопрос... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:03
2023-03-17T17:03
2023-03-17T17:12
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Рейсы авиакомпаний РФ в летнем сезоне будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям, вопрос выполнения полетов авиакомпаний двух стран находится на постоянном контроле, говорится в сообщении Росавиации. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели консультации для развития воздушного сообщения между двумя странами, в ходе которых отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества. Обсудили операционные вопросы авиаперевозок между Россией и Турцией в предстоящем сезоне ИАТА "Лето 2023", в том числе отдельно обсудили вопрос топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции. "В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, анкара (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная ассоциация воздушного транспорта, экономика, новости - туризм
Турция, Россия, Анкара (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная ассоциация воздушного транспорта, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Российские рейсы летом будут планово обслуживаться в турецких аэропортах
Росавиация: российские рейсы летом будут планово обслуживаться в турецких аэропортах