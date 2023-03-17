https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858019488.html

Авиакомпания "Аэрофлот"

Авиакомпания "Аэрофлот" - РИА Новости, 17.03.2023

Авиакомпания "Аэрофлот"

"Аэрофлот" является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира, а также одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Авиакомпания РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:10

2023-03-17T02:10

2023-03-17T02:10

справки

россия

аэрофлот

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"Аэрофлот" является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира, а также одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Авиакомпания ведет свою родословную от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота "Добролет", основанного 17 марта 1923 года.Общество было создано, как отмечалось в его уставе, "для развития гражданского воздушного флота в пределах СССР путем организации воздушных линий для перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэросъемки и иных отраслей применения воздушного флота на основе отечественной авиапромышленности…".В 1930 году "Добролет" был преобразован во Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. 25 февраля 1932 года объединение реорганизовали в Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР, а 26 марта того же года Гражданскому воздушному флоту СССР было присвоено сокращенное наименование "Аэрофлот".В международных воздушных сообщениях "Аэрофлот" выступал как единое и самостоятельное авиационное предприятие ("Аэрофлот"), являвшееся юридическим лицом. В 1989 году он вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IАТА).Пик перевозок в Советском Союзе относится к концу 1980-х годов, когда "Аэрофлот" перевозил ежегодно более 120 миллионов пассажиров, около трех миллионов тонн грузов, свыше 400 тысяч тонн почты. На долю воздушного транспорта приходилось до 20% общего пассажиропотока, а на дальних магистралях (четыре тысячи километров и более) – свыше 80%.В 1991 году после распада СССР и провозглашения Россией суверенитета гражданская авиация страны была преобразована в самостоятельные предприятия отдельных регионов Российской Федерации и других стран СНГ."Аэрофлот" стал одной из нескольких сотен авиакомпаний и производственных объединений гражданской авиации. В июне 1991 года было образовано производственно-коммерческое объединение (ПКО) "Аэрофлот – советские авиалинии", а в 1992 году создано АО "Аэрофлот – российские международные авиалинии".В 1993 году в соответствии с постановлением правительства РФ ПКО "Аэрофлот – советские авиалинии", Центральное управление международных воздушных сообщений, Международный аэропорт Шереметьево, Международное коммерческое управление гражданской авиации (ГА), Шереметьевское авиационно-техническое предприятие, Центр международных расчетов ГА и дочерняя авиакомпания "Московские воздушные линии" были реорганизованы в ОАО "Аэрофлот – российские международные авиалинии".В 1994 году "Аэрофлот" был зарегистрирован как открытое акционерное общество.За ним сохранились юридические права на торговую марку. В 2000 году компания переименована в "Аэрофлот – российские авиалинии". В апреле 2006 года она стала членом глобального авиационного альянса SkyTeam, с 2011 года – грузовой структуры альянса SkyTeam Cargo.С 1 июля 2015 года в соответствии с требованиями законодательства РФ компания сменила наименование организационно-правовой формы на публичное акционерное общество (публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии", сокращенно – ПАО "Аэрофлот").Крупнейшим держателем пакета акций ПАО "Аэрофлот" является Российская Федерация.Ей принадлежит 73,77% от общего количества обыкновенных акций компании. В свободном обращении находится 25,03% от общего количества обыкновенных акций. Акции ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" обращаются на Московской бирже под символом AFLT и включены в Первый уровень котировального списка. Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" с 8 апреля 2022 года – Сергей Александровский.В 2011 году, когда правительство РФ приняло решение передать под управление "Аэрофлота" ряд региональных авиакомпаний, была основана Группа "Аэрофлот" – один из крупнейших авиационных холдингов в мире. В 2015 году Совет директоров группы принял решение о создании единого регионального перевозчика под названием "Россия" в результате объединения нескольких региональных компаний.В настоящее время в Группу "Аэрофлот" входят авиакомпания "Россия", которая работает на туристическом рынке, а также выполняет социально значимые перевозки, в том числе на Дальний Восток; авиакомпания "Победа" – классический лоукостер (авиакомпания c дешевыми билетами, летающая на сравнительно небольшие расстояния); а также профильные компании в смежных отраслях: Акционерное общество "Шеротель", которое ведет хозяйственную деятельность по управлению и эксплуатации в международном аэропорту Шереметьево (Химки, Московская область) гостиницы под торговым знаком Новотель / Novotel; Акционерное общество "Аэромар" – компания по производству питания для авиапассажиров; ОАО "Аэрофлот Техникс" – провайдер услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов; частное профессиональное образовательное учреждение "Авиационная школа Аэрофлота", основным направлением деятельности которого является подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов авиационной отрасли; ООО "Аэрофлот – Финанс", занимающееся реализацией финансовых проектов, и ООО "АФЛТ-Системс", осуществляющая проектирование и реализацию ключевых инициатив и проектов Группы "Аэрофлот" в области информационных технологий."Аэрофлот" базируется в аэропорту Шереметьево. В России авиакомпания имеет пять филиалов: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Перми и Владивостоке. ПАО "Аэрофлот" обладает одним из самых молодых самолетных парков в мире. По состоянию на 1 марта 2023 года парк воздушных судов компании насчитывал 180 авиалайнеров, из которых только два отечественных воздушных судна Superjet 100, а остальные самолеты семейства Airbus А320, А330, А350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER. В 2020 году в парк ПАО "Аэрофлот" начали поступать новые широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A350-900 – самые современные среди дальнемагистральных самолетов, в 2021 году – новые среднемагистральные самолеты Airbus A320/321neo. Парк Группы "Аэрофлот" на конец 2022 года насчитывал 349 воздушных судов, большую часть которых составляли самолеты иностранного производства. К 2030 году группа планирует ввести в эксплуатацию 339 новых российских самолетов: 210 МС-21, 89 Superjet New и 40 Ту-214. По консервативному прогнозу к концу 2030 года парк Группы вырастет примерно до 500 самолетов, а соотношение иностранных и отечественных самолетов в нем будет 30 на 70% соответственно. Данная стратегия развития Группы "Аэрофлот" была разработана с учетом сложившихся новых реалий, в которых оказалась отечественная гражданская авиация после введения западными странами жестких антироссийских санкций в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины, начатой Россией 24 февраля 2022 года. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. В результате введенных санкций российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. После введенных ограничений основным фокусом для Группы "Аэрофлот" стала нормализация операционной деятельности. Группа активно восстанавливала пассажиропоток на внутренних, а также на доступных международных направлениях. В 2022 году авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 20,5 миллиона человек и около 121,7 тысячи тонн грузов и почты, из них на внутренних линиях 16,7 миллиона пассажиров и 81,7 тысячи грузов и почты. Общий объем перевозок Группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек и более 197 тысяч тонн грузов и почты, из них на внутренних линиях 35,3 миллиона пассажиров и 151,9 тысячи тонн грузов и почты. Пассажирооборот на внутренних линиях увеличился на 9,8% по Группе и на 30,3% по авиакомпании "Аэрофлот" по сравнению с 2021 годом. По пассажиропотоку Группа "Аэрофлот" входит в топ-20 авиационных холдингов поверсии двух наиболее авторитетных в мире ресурсов по тематике авиабизнеса –американского Air Transport World и британского Flight Airline Business. "Аэрофлот" обладает множеством наград и премий, среди них девять премий Skytrax World Airline Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", четыре международных премий Business Traveller Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", две премии ассоциации APEX "Выбор пассажиров", Национальная авиационная премия "Крылья России". В 2022 году "Аэрофлот" получил высшую оценку в рейтинге Skytrax по COVID-безопасности. Кроме того, мобильное приложение "Аэрофлота" признано лучшим приложением 2017 года и удостоено престижной премии TAdviser IT-PRIZE. В 2022 году авиакомпания "Аэрофлот" в 11-й раз подряд стала обладателем Всероссийской премии "Время инноваций", которая вручается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Премия авиакомпании была присуждена в номинации "Транспорт и машиностроение.Противодействие санкциям и импортозамещение" за новейший и остроактуальный IT-проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет". В 2021 году "Аэрофлот" получил премию за собственную разработку, не имеющую аналогов в мире, – "Систему контроля операционных ограничений", которая представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов.В 2023 году ПАО "Аэрофлот" стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде". "Аэрофлот" играет активную роль в жизни общества, оказывает постоянную поддержку благотворительным организациям и содействует проведению социально значимых акций.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, аэрофлот