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Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде" - РИА Новости, 10.02.2023
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Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"
Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде" - РИА Новости, 10.02.2023
Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"
Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:14
2023-02-10T17:14
аэрофлот
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании.Накануне президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручил государственные награды представителям авиаотрасли. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии". Почетный знак вручен генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Сергею Александровскому.Почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде" учрежден указом президента России от 24 августа 2021 года. Награждение Почетным знаком — форма поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и иные заслуги перед государством. С момента учреждения эту награду получили 11 отечественных трудовых коллективов, включая Аэрофлот.
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аэрофлот, россия, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Россия, Новости компаний - Экономика
17:14 10.02.2023
 

Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании.
Накануне президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручил государственные награды представителям авиаотрасли. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.
Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии". Почетный знак вручен генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Сергею Александровскому.
Почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде" учрежден указом президента России от 24 августа 2021 года. Награждение Почетным знаком — форма поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и иные заслуги перед государством. С момента учреждения эту награду получили 11 отечественных трудовых коллективов, включая Аэрофлот.
Президент РФ Владимир Путин передает генеральному директору авиакомпании Аэрофлот – российские авиалинии Сергею Александровскому почетный знак Российской Федерации За успехи в труде в день 100-летия российской гражданской авиации - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 20:07
Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли
 
АэрофлотРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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