https://ria.ru/20230210/aeroflot-1851238097.html

Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"

Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде" - РИА Новости, 10.02.2023

Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"

Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:14

2023-02-10T17:14

2023-02-10T17:14

аэрофлот

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании.Накануне президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручил государственные награды представителям авиаотрасли. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии". Почетный знак вручен генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Сергею Александровскому.Почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде" учрежден указом президента России от 24 августа 2021 года. Награждение Почетным знаком — форма поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и иные заслуги перед государством. С момента учреждения эту награду получили 11 отечественных трудовых коллективов, включая Аэрофлот.

https://ria.ru/20230209/nagrady-1850968799.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, россия, новости компаний - экономика