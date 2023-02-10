https://ria.ru/20230210/aeroflot-1851238097.html
Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"
Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде" - РИА Новости, 10.02.2023
Аэрофлот первым на транспорте получил Почетный знак "За успехи в труде"
Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:14
2023-02-10T17:14
2023-02-10T17:14
аэрофлот
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании.Накануне президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручил государственные награды представителям авиаотрасли. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии". Почетный знак вручен генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Сергею Александровскому.Почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде" учрежден указом президента России от 24 августа 2021 года. Награждение Почетным знаком — форма поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и иные заслуги перед государством. С момента учреждения эту награду получили 11 отечественных трудовых коллективов, включая Аэрофлот.
https://ria.ru/20230209/nagrady-1850968799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, россия, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Россия, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, получившей почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", сообщает пресс-служба компании.
Накануне президент России Владимир Путин
в Государственном Кремлевском дворце
вручил государственные награды представителям авиаотрасли. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.
Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии". Почетный знак вручен генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Сергею Александровскому.
Почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде" учрежден указом президента России от 24 августа 2021 года. Награждение Почетным знаком — форма поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения и иные заслуги перед государством. С момента учреждения эту награду получили 11 отечественных трудовых коллективов, включая Аэрофлот.