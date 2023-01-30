https://ria.ru/20230130/aeroflota-1848282820.html

В "Аэрофлоте" рассказали о планах увеличить количество российских самолетов

В "Аэрофлоте" рассказали о планах увеличить количество российских самолетов - РИА Новости, 30.01.2023

В "Аэрофлоте" рассказали о планах увеличить количество российских самолетов

Парк "Аэрофлота" к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолетов, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:14

2023-01-30T00:14

2023-01-30T00:14

экономика

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet

мс-21

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Парк "Аэрофлота" к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолетов, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. "К 2030 году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию летной годности (ОАК и "Аэрофлот" в 2022 году подписали соглашение о поставке 339 самолетов в 2023-2030 годах - ред.). Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70% соответственно", - сказал Александровский. Он уточнил, что в процессе эксплуатации флота эти параметры могут быть скорректированы: по консервативному прогнозу численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов. Этот прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники и, соответственно, доли рынка. "Отечественные самолеты из первых поставок будут распределены между "Аэрофлотом" и "Россией". У нас пока только рамочный контракт, но мы работаем над твердыми. Первые два самолета – SSJ New – по графику планируются к поставке в декабре 2023 года, очевидно, в ближайшее время мы выйдем на твердый контракт. Это может быть один или десять контрактов – количество не имеет значения. Согласование контрактов занимает достаточно длительное время. Это не просто ставка лизинга и количество самолетов. Там много вопросов, связанных с поддержанием летной годности, обслуживанием двигателей, по агрегатам и так далее", - сказал гендиректор. Александровский также отметил, что первый импортозамещенный МС-21 планируется к поставке в четвертом квартале 2024 года. Компании также потребуется порядка восьми полнопилотажных тренажеров. "Сроков поставки тренажеров пока нет. Ждем. Обычно тренажер появляется после самолета, месяцев через шесть-восемь после поставки", - уточнил гендиректор

https://ria.ru/20230127/aeroflot-1847944621.html

https://ria.ru/20230126/aeroflot-1847547633.html

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экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, мс-21, аэрофлот, россия