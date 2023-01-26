https://ria.ru/20230126/aeroflot-1847547633.html
Аэрофлот в 2022 году увеличил перевозки на внутренних линиях на 7,6%
Аэрофлот в 2022 году увеличил перевозки на внутренних линиях на 7,6% - РИА Новости, 26.01.2023
Аэрофлот в 2022 году увеличил перевозки на внутренних линиях на 7,6%
Аэрофлот в 2022 год увеличил перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 миллиона человек, пассажирооборот компании на внутренних... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:12
2023-01-26T12:12
2023-01-26T12:12
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Аэрофлот в 2022 год увеличил перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 миллиона человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 миллиарда пассажирокилометров, сообщает перевозчик.Процент занятости пассажирских кресел на внутренних линиях составил 83,7%, что на 4,7 процентного пункта выше, чем в январе-декабре 2021 года.Всего по итогам 2022 года Аэрофлот перевез 20,5 миллиона человек, пассажирооборот составил 56,5 миллиарда пассажирокилометров, занятость кресел достигла 81%.Общий объём перевозок авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в прошлом году составил 40,7 миллиона человек, пассажирооборот — 98,4 пассажирокилометров, занятость кресел — 83,6%.Как отметили в Аэрофлоте, операционные результаты 2022 года и их динамику относительно прошлых периодов необходимо рассматривать в контексте влияния на них факторов внешней среды — внешнеполитической обстановки и ограничений на полёты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Аэрофлот в 2022 год увеличил перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 миллиона человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 миллиарда пассажирокилометров, сообщает перевозчик.
Процент занятости пассажирских кресел на внутренних линиях составил 83,7%, что на 4,7 процентного пункта выше, чем в январе-декабре 2021 года.
Всего по итогам 2022 года Аэрофлот перевез 20,5 миллиона человек, пассажирооборот составил 56,5 миллиарда пассажирокилометров, занятость кресел достигла 81%.
Общий объём перевозок авиакомпаний Группы "Аэрофлот
" в прошлом году составил 40,7 миллиона человек, пассажирооборот — 98,4 пассажирокилометров, занятость кресел — 83,6%.
Как отметили в Аэрофлоте, операционные результаты 2022 года и их динамику относительно прошлых периодов необходимо рассматривать в контексте влияния на них факторов внешней среды — внешнеполитической обстановки и ограничений на полёты.
"После введенных ограничений основным фокусом стала нормализация операционной деятельности, Группа активно восстанавливала пассажиропоток на внутренних, а также на доступных международных направлениях", - говорится в сообщении.