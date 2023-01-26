https://ria.ru/20230126/aeroflot-1847547633.html

Аэрофлот в 2022 году увеличил перевозки на внутренних линиях на 7,6%

Аэрофлот в 2022 году увеличил перевозки на внутренних линиях на 7,6% - РИА Новости, 26.01.2023

Аэрофлот в 2022 году увеличил перевозки на внутренних линиях на 7,6%

Аэрофлот в 2022 год увеличил перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 миллиона человек, пассажирооборот компании на внутренних... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:12

2023-01-26T12:12

2023-01-26T12:12

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Аэрофлот в 2022 год увеличил перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 миллиона человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 миллиарда пассажирокилометров, сообщает перевозчик.Процент занятости пассажирских кресел на внутренних линиях составил 83,7%, что на 4,7 процентного пункта выше, чем в январе-декабре 2021 года.Всего по итогам 2022 года Аэрофлот перевез 20,5 миллиона человек, пассажирооборот составил 56,5 миллиарда пассажирокилометров, занятость кресел достигла 81%.Общий объём перевозок авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в прошлом году составил 40,7 миллиона человек, пассажирооборот — 98,4 пассажирокилометров, занятость кресел — 83,6%.Как отметили в Аэрофлоте, операционные результаты 2022 года и их динамику относительно прошлых периодов необходимо рассматривать в контексте влияния на них факторов внешней среды — внешнеполитической обстановки и ограничений на полёты.

https://radiosputnik.ria.ru/20230119/sankt-peterburg-1845895080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия