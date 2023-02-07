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"Аэрофлот" ждет разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов - РИА Новости, 07.02.2023
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"Аэрофлот" ждет разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов
"Аэрофлот" ждет разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов - РИА Новости, 07.02.2023
"Аэрофлот" ждет разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов
"Аэрофлот" ожидает от юристов разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов, сообщил замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:20
2023-02-07T14:20
экономика
россия
аэрофлот
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" ожидает от юристов разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов, сообщил замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Соответствующие разъяснения и изменения в санкционное законодательство в Евросоюзе, по данным иностранных СМИ, приняты, отметил Чиханчин. "Сейчас они анализируются юристами, чтобы можно было их соблюдать и абсолютно легально регулировать эти сложные, длящиеся уже год в непонятном статусе отношения", - заявил он. Комментируя выкуп самолетов, Чиханчин подчеркнул, что такого рода обсуждения имеют ряд ограничений коммерческого характера. "В целом я бы не называл это выкупом, я бы называл это урегулированием тех взаимоотношений, которые на текущий момент существуют с иностранными лизинговыми компаниями: там действительно ряд возможных легальных вариантов, каким образом воздушное судно может оказаться на территории РФ полностью очищенным от всех обременений со стороны иностранных лизингодателей", - пояснил замгендиректора компании. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html
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экономика, россия, аэрофлот, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Аэрофлот, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
14:20 07.02.2023
 
"Аэрофлот" ждет разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов

"Аэрофлот" ждет от юристов разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" ожидает от юристов разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов, сообщил замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
Соответствующие разъяснения и изменения в санкционное законодательство в Евросоюзе, по данным иностранных СМИ, приняты, отметил Чиханчин.
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"Сейчас они анализируются юристами, чтобы можно было их соблюдать и абсолютно легально регулировать эти сложные, длящиеся уже год в непонятном статусе отношения", - заявил он.
Комментируя выкуп самолетов, Чиханчин подчеркнул, что такого рода обсуждения имеют ряд ограничений коммерческого характера. "В целом я бы не называл это выкупом, я бы называл это урегулированием тех взаимоотношений, которые на текущий момент существуют с иностранными лизинговыми компаниями: там действительно ряд возможных легальных вариантов, каким образом воздушное судно может оказаться на территории РФ полностью очищенным от всех обременений со стороны иностранных лизингодателей", - пояснил замгендиректора компании.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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