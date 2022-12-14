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Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение - РИА Новости, 14.12.2022
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Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение
Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение - РИА Новости, 14.12.2022
Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение
Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:02
2022-12-14T16:02
новости компаний - экономика
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА новости. Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и импортозамещение", сообщает пресс-служба крупнейшего российского авиаперевозчика.Ежегодная Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Аэрофлот становится обладателем премии за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности 11-й раз подряд."В этом году Аэрофлот представил на суд экспертов новейший и остроактуальный IT-проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет". Переход на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок призван обеспечить технологической суверенитет и бесперебойность операционной и коммерческой деятельности авиакомпании в изменяющихся внешних условиях". – говорится в пресс-релизе.В прошлом году эксперты отметили собственную разработку Аэрофлота, не имеющую аналогов в мире, — "Систему контроля операционных ограничений", которая представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. В 2020 году "Монитор руководителя" Аэрофлота победил сразу в двух номинациях: как "Организационно-управленческая инновация года" в категории "IT и цифровые технологии" и Digital Leaders — проект года в категории "IT-инфраструктура". В 2019 году "Организационно-управленческой инновацией года" стала "Витрина данных ПАО "Аэрофлот" для целей налогового мониторинга" (в категории "IT и цифровые технологии"). В 2018 самые высокие оценки получили: "Проект года" — "Аэрофлот. Собака Сулимова" (в категории "Биотехнологии и генная инженерия") и "Программа года" — "Цифровой Аэрофлот" (в категории "Транспорт и машиностроение")."Новое достижение подчеркивает стабильные позиции авиакомпании как отраслевого лидера в сфере цифровых технологий и инновационного развития, а также подтверждает статус сильнейшего игрока рынка, способного адекватно и своевременно противостоять вызовам нового времени". – отметили в пресс-службе Аэрофлота.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
16:02 14.12.2022
 

Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА новости. Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и импортозамещение", сообщает пресс-служба крупнейшего российского авиаперевозчика.
Ежегодная Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Аэрофлот становится обладателем премии за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности 11-й раз подряд.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:33
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
"В этом году Аэрофлот представил на суд экспертов новейший и остроактуальный IT-проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет". Переход на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок призван обеспечить технологической суверенитет и бесперебойность операционной и коммерческой деятельности авиакомпании в изменяющихся внешних условиях". – говорится в пресс-релизе.
В прошлом году эксперты отметили собственную разработку Аэрофлота, не имеющую аналогов в мире, — "Систему контроля операционных ограничений", которая представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. В 2020 году "Монитор руководителя" Аэрофлота победил сразу в двух номинациях: как "Организационно-управленческая инновация года" в категории "IT и цифровые технологии" и Digital Leaders — проект года в категории "IT-инфраструктура". В 2019 году "Организационно-управленческой инновацией года" стала "Витрина данных ПАО "Аэрофлот" для целей налогового мониторинга" (в категории "IT и цифровые технологии"). В 2018 самые высокие оценки получили: "Проект года" — "Аэрофлот. Собака Сулимова" (в категории "Биотехнологии и генная инженерия") и "Программа года" — "Цифровой Аэрофлот" (в категории "Транспорт и машиностроение").
"Новое достижение подчеркивает стабильные позиции авиакомпании как отраслевого лидера в сфере цифровых технологий и инновационного развития, а также подтверждает статус сильнейшего игрока рынка, способного адекватно и своевременно противостоять вызовам нового времени". – отметили в пресс-службе Аэрофлота.
 
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