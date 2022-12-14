https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html

Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение

Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение - РИА Новости, 14.12.2022

Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение

Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:02

2022-12-14T16:02

2022-12-14T16:02

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МОСКВА, 14 дек – РИА новости. Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и импортозамещение", сообщает пресс-служба крупнейшего российского авиаперевозчика.Ежегодная Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Аэрофлот становится обладателем премии за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности 11-й раз подряд."В этом году Аэрофлот представил на суд экспертов новейший и остроактуальный IT-проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет". Переход на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок призван обеспечить технологической суверенитет и бесперебойность операционной и коммерческой деятельности авиакомпании в изменяющихся внешних условиях". – говорится в пресс-релизе.В прошлом году эксперты отметили собственную разработку Аэрофлота, не имеющую аналогов в мире, — "Систему контроля операционных ограничений", которая представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. В 2020 году "Монитор руководителя" Аэрофлота победил сразу в двух номинациях: как "Организационно-управленческая инновация года" в категории "IT и цифровые технологии" и Digital Leaders — проект года в категории "IT-инфраструктура". В 2019 году "Организационно-управленческой инновацией года" стала "Витрина данных ПАО "Аэрофлот" для целей налогового мониторинга" (в категории "IT и цифровые технологии"). В 2018 самые высокие оценки получили: "Проект года" — "Аэрофлот. Собака Сулимова" (в категории "Биотехнологии и генная инженерия") и "Программа года" — "Цифровой Аэрофлот" (в категории "Транспорт и машиностроение")."Новое достижение подчеркивает стабильные позиции авиакомпании как отраслевого лидера в сфере цифровых технологий и инновационного развития, а также подтверждает статус сильнейшего игрока рынка, способного адекватно и своевременно противостоять вызовам нового времени". – отметили в пресс-службе Аэрофлота.

https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия