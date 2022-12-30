https://ria.ru/20221230/gosakkreditatsiya-1842501390.html
"Дочка" Аэрофлота ООО "АФЛТ-Системс" получила госаккредитацию ИТ-компании
"Дочка" Аэрофлота ООО "АФЛТ-Системс" получила госаккредитацию ИТ-компании - РИА Новости, 30.12.2022
"Дочка" Аэрофлота ООО "АФЛТ-Системс" получила госаккредитацию ИТ-компании
ООО "АФЛТ-Системс" (входит в структуру Группы "Аэрофлот") получило статус официально аккредитованной в Минцифры ИТ-компании. В государственный реестр... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:03
2022-12-30T16:03
2022-12-30T16:03
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ООО "АФЛТ-Системс" (входит в структуру Группы "Аэрофлот") получило статус официально аккредитованной в Минцифры ИТ-компании. В государственный реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, компания включена 27 декабря.OOO "АФЛТ-Системс" учреждено 22 сентября 2022 года. Генеральный директор ООО "АФЛТ-Системс" — Попов Денис Сергеевич. Цели создания новой компании:Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 30 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ООО "АФЛТ-Системс" (входит в структуру Группы "Аэрофлот") получило статус официально аккредитованной в Минцифры ИТ-компании. В государственный реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, компания включена 27 декабря.
OOO "АФЛТ-Системс" учреждено 22 сентября 2022 года. Генеральный директор ООО "АФЛТ-Системс" — Попов Денис Сергеевич. Цели создания новой компании:
—проектирование и реализация ключевых инициатив и проектов Группы "Аэрофлот" в области ИТ;
—управление реализацией стратегии цифровой трансформации Группы "Аэрофлот" (проектный офис, экспертиза);
—оптимизация стоимости владения ИТ-сервисов и услуг;
—централизация и обеспечение ИТ-функций поддержки и обслуживания Группы "Аэрофлот".
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.