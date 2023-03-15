Что такое сонный паралич: причины возникновения, как избавиться
© iStock.com / demaerreСонный паралич
© iStock.com / demaerre
Сонный паралич
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В чем причина сонного паралича, симптомы и механизм возникновения этого синдрома во сне, сколько по времени длится, как с ним бороться – в материале РИА Новости.
Сонный паралич
"Сонный паралич — это состояние при засыпании и пробуждении, когда человек находится в сознании, но не может двигаться и говорить. Во время эпизода сонного паралича человек может видеть галлюцинации, слышать посторонние звуки и голоса, чувствовать сильное давление в груди и головную боль, а также затруднение дыхания. Некоторые люди чувствуют, покалывание в конечностях. Как правило, все это длится не дольше пары минут", — поясняет Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра "К-9".
Распространенность SP среди населения в целом составляет около 8% (при этом оценки отдельных исследований варьируются от 2% до 60%).
Причины возникновения
Существуют разные теории относительно того, почему развивается сонный паралич. Причины возникновения такого состояния различны: недостаток сна, стресс, депрессия, изменения образа жизни, наследственность, употребление алкоголя и наркотических веществ, нарушения в работе нервной системы, мозговые дисфункции, просто физические нарушения или банально неудобная поза для сна.
При сонном параличе у человека отсутствует мышечный тонус, а мозг активен, поэтому он чувствует себя словно парализованным. При этом паралич мышц наступает до засыпания или же пробуждение происходит до его спада.
Врачи объясняют такое состояние тем, что во время фазы быстрого сна — в этот момент человек видит сновидения — отключается мышечный тонус. Это необходимо, чтобы спящий не совершал движения, которые ему снятся, и случайно не поранил себя. Однако иногда быстрый сон наступает слишком рано или поздно. А в некоторых случаях — даже когда человек еще не заснул или только что проснулся. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться. Мозг же в это время пытается найти причину необычных ощущений. И человеку кажется, что рядом кто-то есть, иногда присоединяются слуховые и зрительные галлюцинации.
© iStock.com / Arsenii PalivodaУставший мужчина за ноутбуком
© iStock.com / Arsenii Palivoda
Уставший мужчина за ноутбуком
Возникновение сонного паралича может быть связано со следующими факторами:
- наследственная предрасположенность;
- дефицит сна;
- меняющийся график сна;
- психические состояния, такие как стресс или биполярное расстройство;
- сон на спине;
- другие проблемы со сном, такие как нарколепсия или ночные судороги ног;
- использование определенных лекарств, например, для лечения СДВГ;
- злоупотребление психоактивными веществами.
Симптомы
"По сути, сонный паралич — это просто состояние, когда человек находится между сном и бодрствованием, появляется оно в определённый этап сна и в этот момент мозг просыпается, а тело продолжает спать, поэтому человек открывает глаза, видит комнату, но не может двигаться. Данное состояние сопровождается тяжелым дыханием, сильным страхом, параличом всего тела и галлюцинациями, от визуальных и аудиальных, до тактильных", — комментирует Антон Калабухов, автор книг о бизнесе и психологии.
При сонном параличе возможны такие проявления:
- проснувшийся человек, не может двигаться, говорить или открывать глаза;
- ощущение, как будто кто-то находится в твоей комнате;
- чувство, как будто что-то давит;
- испуг.
Виды
Существует два основных вида сонного паралича:
- гипнопомпический возникает в момент резкого пробуждения ото сна, сопровождается обездвиженностью, галлюцинациями, встречается нечасто;
- гипнагогический проявляется в момент перехода ко сну. Может сопровождаться ощущением падения или полета. Большинство людей переживают именно этот вид сонного паралича.
© iStock.com / Anna GorbachevaДевушка испугалась ночных кошмаров
© iStock.com / Anna Gorbacheva
Девушка испугалась ночных кошмаров
Чем опасен
Само по себе состояние сонного паралича не несет опасности для жизни. Только в том случае, если у человека больное сердце и для него сильный испуг может иметь негативные последствия, а также, если человек начинает зацикливаться на этом и переживать, что негативно отражается на психике и переходит в навязчивую идею. По словам Антона Калабухова, за все время существования этого явления, от него не умер ни один человек, если верить статистике.
Сколько длится
Чаще всего сонный паралич наступает в положении лежа на спине, реже - на боку или животе. Длительность сонного паралича обычно составляет от нескольких секунд до нескольких минут.
"Когда человек находится в этом состоянии, то ощущает вибрации, которые похожи физически на дрожь, это автоматом формирует страх, так как сознание ищет способ как реагировать и находит похожее состояние в жизни, плюс само осознание своей беспомощности от паралича это усиливает, — поясняет Антон Калабухов. — Так как человек находится в измененном состоянии сознания, то видит галлюцинации и совершенно логично, что страх создает жуткие галлюцинации". Эксперт уточняет, что происходит это примерно в 3-4 часа, а связано в том числе с этапами сна человека. Соответственно в этот момент человек максимально близок к переходу в бодрствование и может выйти в это пограничное состояние. "Из-за того что в это время множество людей впадали в это измененное состояние и видели монстров и всякое подобное, это время даже называли ведьминым часом и это естественно сразу обросло новыми мифами", — говорит эксперт.
Диагностика
Диагностика сонного паралича строится на основании беседы с пациентом. Специалист изучает жалобы, акцентирует внимание на образе жизни человека, отмечает частоту и длительность приступов, ищет причинно-следственные связи возникающих эпизодов сновидца.
© iStock.com / pcess609Пациент на приеме у врача
© iStock.com / pcess609
Пациент на приеме у врача
Как избавиться от сонного паралича
По мнению Натальи Шиндряевой, специфического лечения не существует — важно наладить режим и гигиену сна. Но в некоторых случаях пациентам прописывают антидепрессанты и противотревожные препараты. Также могут назначить терапию или помощь специалиста в области сна.
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"Зачастую сонный паралич это лишь флажок того что что-то происходит не так, это симптом, а не болезнь и заниматься нужно не этим. — комментирует Антон Калабухов. — Нужно понять, нет ли каких-то проблем в нервах, может стоить уменьшить стресс, пересмотреть свой подход к жизни, возможно, вы просто неправильно спите и нужно поменять лишь это, а может есть какая-то физическая проблема, которая не дает вам нормально спать и тогда желательно не пытаться диагностировать у себя сонный паралич, а пройти общее обследование и узнать, не нужна ли помощь какому то органу".
Можно ли вызвать сонный паралич
Вхождение в состояние, похожее на сонный паралич, в некоторых психотехниках применяется для получения доступа к бессознательному. Но попытки вызвать сонный паралич из любопытства могут нанести вред здоровью — вызвать проблемы со сном и привести к нарушениям в работе нервной системы. Поэтому не стоит пытаться спровоцировать у себя приступ сонного паралича.
Профилактика
Людям, испытывающим сонный паралич, или сонный ступор, следует отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и отказаться от алкоголя. "Следить за тем, чтобы спать на удобных кроватях, матрасах и в удобной позе, чтобы не выкидывало из глубокого сна. Если же это не помогает, то можно пойти к специалисту по сну", — дополняет Антон Калабухов.
© iStock.com / fizkesДевушка спит
© iStock.com / fizkes
Девушка спит
Рекомендации специалистов обычно сводятся к следующему:
- старайтесь регулярно спать от 7 до 9 часов в день;
- ложитесь спать примерно в одно и то же время каждую ночь и вставайте в одно и то же время каждое утро;
- регулярно занимайтесь физическими упражнениями, но не за 4 часа до отхода ко сну;
- не ешьте много, не курите и не пейте алкоголь или кофеин незадолго до отхода ко сну;
- не спите на спине – это может повысить вероятность возникновения сонного паралича.