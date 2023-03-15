https://ria.ru/20230315/sonnyy_paralich-1858138296.html

Что такое сонный паралич: причины возникновения, как избавиться

Сонный паралич: что такое, причины, чем опасен и как избавиться

Что такое сонный паралич: причины возникновения, как избавиться

В чем причина сонного паралича, симптомы и механизм возникновения этого синдрома во сне, сколько по времени длится, как с ним бороться – в материале РИА... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:40

2023-03-15T19:40

2023-03-15T19:40

здоровье

сон

сон

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В чем причина сонного паралича, симптомы и механизм возникновения этого синдрома во сне, сколько по времени длится, как с ним бороться – в материале РИА Новости.Сонный паралич"Сонный паралич — это состояние при засыпании и пробуждении, когда человек находится в сознании, но не может двигаться и говорить. Во время эпизода сонного паралича человек может видеть галлюцинации, слышать посторонние звуки и голоса, чувствовать сильное давление в груди и головную боль, а также затруднение дыхания. Некоторые люди чувствуют, покалывание в конечностях. Как правило, все это длится не дольше пары минут", — поясняет Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра "К-9".Распространенность SP среди населения в целом составляет около 8% (при этом оценки отдельных исследований варьируются от 2% до 60%).Причины возникновенияСуществуют разные теории относительно того, почему развивается сонный паралич. Причины возникновения такого состояния различны: недостаток сна, стресс, депрессия, изменения образа жизни, наследственность, употребление алкоголя и наркотических веществ, нарушения в работе нервной системы, мозговые дисфункции, просто физические нарушения или банально неудобная поза для сна.При сонном параличе у человека отсутствует мышечный тонус, а мозг активен, поэтому он чувствует себя словно парализованным. При этом паралич мышц наступает до засыпания или же пробуждение происходит до его спада.Врачи объясняют такое состояние тем, что во время фазы быстрого сна — в этот момент человек видит сновидения — отключается мышечный тонус. Это необходимо, чтобы спящий не совершал движения, которые ему снятся, и случайно не поранил себя. Однако иногда быстрый сон наступает слишком рано или поздно. А в некоторых случаях — даже когда человек еще не заснул или только что проснулся. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться. Мозг же в это время пытается найти причину необычных ощущений. И человеку кажется, что рядом кто-то есть, иногда присоединяются слуховые и зрительные галлюцинации.Возникновение сонного паралича может быть связано со следующими факторами:Симптомы"По сути, сонный паралич — это просто состояние, когда человек находится между сном и бодрствованием, появляется оно в определённый этап сна и в этот момент мозг просыпается, а тело продолжает спать, поэтому человек открывает глаза, видит комнату, но не может двигаться. Данное состояние сопровождается тяжелым дыханием, сильным страхом, параличом всего тела и галлюцинациями, от визуальных и аудиальных, до тактильных", — комментирует Антон Калабухов, автор книг о бизнесе и психологии.При сонном параличе возможны такие проявления:ВидыСуществует два основных вида сонного паралича:Чем опасенСамо по себе состояние сонного паралича не несет опасности для жизни. Только в том случае, если у человека больное сердце и для него сильный испуг может иметь негативные последствия, а также, если человек начинает зацикливаться на этом и переживать, что негативно отражается на психике и переходит в навязчивую идею. По словам Антона Калабухова, за все время существования этого явления, от него не умер ни один человек, если верить статистике.Сколько длитсяЧаще всего сонный паралич наступает в положении лежа на спине, реже - на боку или животе. Длительность сонного паралича обычно составляет от нескольких секунд до нескольких минут."Когда человек находится в этом состоянии, то ощущает вибрации, которые похожи физически на дрожь, это автоматом формирует страх, так как сознание ищет способ как реагировать и находит похожее состояние в жизни, плюс само осознание своей беспомощности от паралича это усиливает, — поясняет Антон Калабухов. — Так как человек находится в измененном состоянии сознания, то видит галлюцинации и совершенно логично, что страх создает жуткие галлюцинации". Эксперт уточняет, что происходит это примерно в 3-4 часа, а связано в том числе с этапами сна человека. Соответственно в этот момент человек максимально близок к переходу в бодрствование и может выйти в это пограничное состояние. "Из-за того что в это время множество людей впадали в это измененное состояние и видели монстров и всякое подобное, это время даже называли ведьминым часом и это естественно сразу обросло новыми мифами", — говорит эксперт.ДиагностикаДиагностика сонного паралича строится на основании беседы с пациентом. Специалист изучает жалобы, акцентирует внимание на образе жизни человека, отмечает частоту и длительность приступов, ищет причинно-следственные связи возникающих эпизодов сновидца.Как избавиться от сонного параличаПо мнению Натальи Шиндряевой, специфического лечения не существует — важно наладить режим и гигиену сна. Но в некоторых случаях пациентам прописывают антидепрессанты и противотревожные препараты. Также могут назначить терапию или помощь специалиста в области сна.Можно ли вызвать сонный параличВхождение в состояние, похожее на сонный паралич, в некоторых психотехниках применяется для получения доступа к бессознательному. Но попытки вызвать сонный паралич из любопытства могут нанести вред здоровью — вызвать проблемы со сном и привести к нарушениям в работе нервной системы. Поэтому не стоит пытаться спровоцировать у себя приступ сонного паралича.ПрофилактикаЛюдям, испытывающим сонный паралич, или сонный ступор, следует отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и отказаться от алкоголя. "Следить за тем, чтобы спать на удобных кроватях, матрасах и в удобной позе, чтобы не выкидывало из глубокого сна. Если же это не помогает, то можно пойти к специалисту по сну", — дополняет Антон Калабухов.Рекомендации специалистов обычно сводятся к следующему:

https://radiosputnik.ria.ru/20230122/son-1846587396.html

https://rsport.ria.ru/20221015/khrap-1824282774.html

https://ria.ru/20220726/bruksizm-1805126824.html

https://ria.ru/20220726/son-1805151940.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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