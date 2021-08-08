https://ria.ru/20210808/inoplanetyane-1744749173.html

"Меня похитили инопланетяне". Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

"Меня похитили инопланетяне". Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок - РИА Новости, 08.08.2021

"Меня похитили инопланетяне". Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

По данным ВЦИОМ, 36 процентов россиян верят в инопланетян. При этом четверть считает, что они периодически посещают Землю, но скрываются от людей. И хотя явных... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T08:00

2021-08-08T08:00

2021-08-08T08:03

наука

сон

сша

сан-диего

здоровье

инопланетяне

психика

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным ВЦИОМ, 36 процентов россиян верят в инопланетян. При этом четверть считает, что они периодически посещают Землю, но скрываются от людей. И хотя явных следов пришельцев не обнаружили, есть мнение, что по крайней мере часть рассказов — правда. Как ищут рациональные объяснения сверхъестественному — в материале РИА Новости.Пережившие похищениеПервые сообщения о встречах с пришельцами появились в 1950-е. Тогда бразилец Антонио Вилас-Боас заявил: "Меня похитили инопланетяне". Работая в поле, он, по его словам, заметил НЛО. Оттуда вышла группа гуманоидных существ и затащила его в космический корабль, где он и провел несколько часов.Впоследствии истории о встречах с пришельцами и похищениях ими людей стали приходить из разных уголков планеты. Правда, в основном инопланетные гости предпочитали воровать американцев. И главным образом женщин. По разным данным, от 60 до 75 процентов похищенных — представительницы прекрасного пола.По мнению скептиков, выбор граждан США в качестве жертв объясняется тем, что в стране очень популярны книги об НЛО и внеземных цивилизациях.Таинственные ворыЛюди, заявляющие, что видели летающие тарелки, общались с инопланетянами или даже попадали в плен на их космические корабли, скорее всего, не врут — так утверждают основатель российского частного Центра изучения фаз сна и сотрудничающие с ним исследователи. Возможно, такие свидетельства — результат пережитого опыта, правда, случившегося во сне. Ночные видения были настолько реальны, что, проснувшись, "похищенные инопланетянами" не сомневались: все произошло на самом деле.Авторы работы проанализировали несколько десятков рассказов людей, встречавшихся с пришельцами, и обратили внимание — все они описывают свое состояние как похожее на сон. А значит, истории могли быть обычными, пусть и очень яркими сновидениями.В первом эксперименте участвовали 20 добровольцев. Их попросили погрузиться в осознанный сон — так называют измененное состояние сознания, при котором человек понимает, что видит сон, и может в некоторой степени управлять его содержанием.Участников попросили представить встречу с инопланетянами, а после пробуждения рассказать о ней в подробностях. В результате половина добровольцев сообщила о контактах с пришельцами. Но тогда, в 2011-м, статью об этом так и не удалось опубликовать в рецензируемом научном журнале. Необычным экспериментом заинтересовались лишь СМИ (вот, например, короткая заметка в NBC News).Теперь же, десять лет спустя, авторы гипотезы провели аналогичный эксперимент, а его результаты появились в журнале International Journal of Dream Research. На этот раз в испытании приняли участие 152 добровольца. У 114 получилось справиться с поставленной задачей и погрузиться в осознанный сон. После пробуждения 61 процент сообщил, что пришельцы были похожи на инопланетян из фильмов и сериалов. У 19 процентов они ничем не отличались от людей.Вступить в контакт с внеземными гостями смогли только 12 процентов участников исследования. Еще десять процентов признались, что побывали на их космическом корабле.При этом примерно четверть добровольцев сообщали, что испытывали сильный страх и состояние, похожее на сонный паралич, когда невозможно ни пошевелиться, ни закричать. Эти описания совпадали с рассказами людей, якобы похищенных инопланетянами. Авторы работы предполагают, что именно из-за этих чувств они верили в реальность происходящего.Опасные сущностиСонный паралич способен заставить поверить не только во встречи с инопланетянами, но и в нападения домовых, чертей и злых духов. По крайней мере, об этом говорят многочисленные свидетельства тех, кто якобы столкнулся с нечистой силой.Американские ученые более десяти лет собирали подобные признания. В результате у них оказалось несколько тысяч историй о том, как во сне людей душили невидимые духи, нападали на них и обездвиживали. У большинства ощущения сопровождались зрительными или слуховыми галлюцинациями.Объясняется такое состояние довольно просто. Во время фазы быстрого сна — в этот момент человек видит сновидения — отключается мышечный тонус. Это необходимо, чтобы спящий не совершал движения, которые ему снятся, и случайно не поранил себя. Однако иногда быстрый сон наступает слишком рано или поздно. А в некоторых случаях — даже когда человек еще не заснул или только что проснулся. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться. Мозг же в это время пытается найти причину необычных ощущений. И человеку кажется, что рядом кто-то есть. Иногда присоединяются слуховые и зрительные галлюцинации.По разным данным, от восьми до шестидесяти процентов взрослых хотя бы раз в жизни сталкивались с этим состоянием. Больше всего среди пострадавших — студентов (около 28 процентов) и людей, испытывающих сильный стресс. При этом женщины сообщают о сонном параличе чаще, чем мужчины.Растерянный мозгАмериканские нейрофизиологи считают, что ощущения, испытываемые при сонном параличе, очень напоминают околосмертные. Люди видят себя как бы со стороны, не могут пошевелиться, чувствуют присутствие потусторонних сил — чаще всего демонических. Это, как предполагают исследователи, связано с особенностями функционирования головного мозга. В частности, встречи с призраками при сонном параличе объясняют повышенной активностью среднего мозга, вызванной необходимостью различать потенциальную угрозу во время сна.При этом, как отмечают ученые из Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), ощущения от сонного паралича и похищения инопланетянами схожи с тем, как мозг реагирует на психоделики. По крайней мере, опрос свыше 2500 человек, принимающих эти препараты, показал: они испытывали аналогичный опыт.

https://ria.ru/20180515/1520611743.html

https://ria.ru/20170619/1496803279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сон, сша, сан-диего, здоровье, инопланетяне, психика