Врач рассказал, как избежать сонного паралича

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Людям, испытывающим сонный паралич или сонный ступор, следует отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и отказаться от алкоголя. Такие рекомендации дал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов, его слова приводит Людям, испытывающим сонный паралич или сонный ступор, следует отрегулировать режим сна и бодрствования, заняться гимнастикой и отказаться от алкоголя. Такие рекомендации дал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов, его слова приводит aif.ru

Причиной распространенного расстройства сна, по словам врача, являются стресс, бессонница, гормональные расстройства, прием психотропных веществ, нарушение режима дня, наследственные факторы и психиатрические нарушения.

Бузунов уточнил, что в этом состоянии у человека отсутствует мышечный тонус, а мозг активен, поэтому он чувствует себя словно парализованным.

Сонный паралич или катаплексия пробуждения – состояние, когда паралич мышц наступает до засыпания, или же пробуждение происходит до его спада. Оно часто сопровождается галлюцинациями, на которые человек не способен реагировать из-за паралича.