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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20201027/giperaktivnost-1581691590.html
"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?
"Синдром непоседы", "проблема нашего времени", "модный детский диагноз" — синдром дефицита внимания с гиперактивностью называют по-разному. Ходить на ушах, мучить вопросами взрослых, получать замечания на уроке — для ребёнка это нормально. Но когда действительно стоит беспокоиться? Какие симптомы могут стать поводом для обращения к специалистам?
2020-10-27T11:00
2020-10-27T11:00
это надолго
подкаст
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"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?
"Синдром непоседы", "проблема нашего времени", "модный детский диагноз" – синдром дефицита внимания с гиперактивностью называют по-разному. Ходить на ушах, мучить вопросами взрослых, получать замечания на уроке – для ребёнка это нормально. Но когда действительно стоит беспокоиться? Какие симптомы могут стать поводом для обращения к специалистам?
Вместе с проектом поддержки родителей <a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&amp;utm_medium=ria&amp;utm_campaign=main" target="_blank">"Family Tree"</a> узнаём причины развития гиперактивности и дефицита внимания, а также разбираемся в стереотипах и мифах, связанных с СДВГ.Раньше гиперактивность детей списывали на плохое воспитание. Но теперь СДВ и СДВГ включены в Международную классификацию болезней и требуют вмешательства врача и психолога.Что же такое СДВГ и СДВ? Как это проявляется у школьников? Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков? Это лечится, поддаётся коррекции или остаётся на всю жизнь? И что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания?Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.Как помочь ребенку с СДВГ, смотрите <a href="https://family3.ru/products/club/vstrecha13-03?utm_source=justclick&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=riasdvg" target="_blank">здесь</a>. <strong>2:15</strong> Мифы о СДВ и СДВГ<strong>4:00</strong> Критерии СДВГ: как родителям понять, что с ребёнком что-то не то, и надо обратиться к специалистам?<strong>13:00</strong> Что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания<strong>15:50</strong> Почему СДВГ надо корректировать, а не пускать на самотёк?<strong>19:50 </strong>Как не спутать общую усталость и утомление ребёнка с СДВ?<strong>21:00</strong> Гаджеты и интернет вызывают СДВГ?<strong>25:10</strong> Можно ли по генетическому тесту понять, есть ли у ребёнка предрасположенность к СДВГ?<strong>28:00 </strong>Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков?<strong>28:40</strong> Как вести себя семье, если у ребёнка СДВГ?<strong>30:45</strong> Ребёнок вырастет и СДВГ пропадёт? Или же нет?<strong>32:45</strong> О плюсах СДВГ (да-да, они есть)Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&amp;fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://forms.gle/hdRm6yVTc5mNqmcS8" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?

11:00 27.10.2020
 
Это надолго
"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?
Вчера, 11:00
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"Синдром непоседы", "проблема нашего времени", "модный детский диагноз" — синдром дефицита внимания с гиперактивностью называют по-разному. Ходить на ушах, мучить вопросами взрослых, получать замечания на уроке — для ребёнка это нормально. Но когда действительно стоит беспокоиться? Какие симптомы могут стать поводом для обращения к специалистам?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём причины развития гиперактивности и дефицита внимания, а также разбираемся в стереотипах и мифах, связанных с СДВГ.
Раньше гиперактивность детей списывали на плохое воспитание. Но теперь СДВ и СДВГ включены в Международную классификацию болезней и требуют вмешательства врача и психолога.
Что же такое СДВГ и СДВ? Как это проявляется у школьников? Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков? Это лечится, поддаётся коррекции или остаётся на всю жизнь? И что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.
Как помочь ребенку с СДВГ, смотрите здесь.
2:15 Мифы о СДВ и СДВГ
4:00 Критерии СДВГ: как родителям понять, что с ребёнком что-то не то, и надо обратиться к специалистам?
13:00 Что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания
15:50 Почему СДВГ надо корректировать, а не пускать на самотёк?
19:50 Как не спутать общую усталость и утомление ребёнка с СДВ?
21:00 Гаджеты и интернет вызывают СДВГ?
25:10 Можно ли по генетическому тесту понять, есть ли у ребёнка предрасположенность к СДВГ?
28:00 Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков?
28:40 Как вести себя семье, если у ребёнка СДВГ?
30:45 Ребёнок вырастет и СДВГ пропадёт? Или же нет?
32:45 О плюсах СДВГ (да-да, они есть)
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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