https://ria.ru/20210322/narkolepsiya-1602341117.html

Врачи назвали три основных симптома развития нарколепсии

Врачи назвали три основных симптома развития нарколепсии

Медики из Исследовательского института сна в Испании рассказали, какие признаки могут указывать на развитие нарколепсии. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:04

2021-03-22T16:04

2021-03-22T16:04

испания

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Медики из Исследовательского института сна в Испании рассказали, какие признаки могут указывать на развитие нарколепсии.Это неврологическое расстройство связано с нарушением сна и проявляется в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости.Согласно полученным данным, от этого недуга чаще всего страдают люди в возрасте от двадцати до тридцати лет. Кроме того, специалисты отмечают наличие генетической предрасположенности к развитию нарколепсии.Специалисты называют три основных симптома.В первую очередь, признаком этого расстройства является чрезмерная дневная сонливость, которая может длиться минуты или часы, а также возникать внезапно или постепенно в независимости от происходящего вокруг.Мышечная гипотония, проявляющаяся в виде резкого снижения мышечного тонуса, также является симптомом нарколепсии. Она может возникнуть из-за сильных эмоций и длиться от нескольких секунд до нескольких минут.Эксперты отмечают появление гипнагогических и гипнопомпических галлюцинаций, при которых человек может видеть мнимые образы или слышать звуки при пробуждении или при засыпании. Это же касается и сонного паралича, из-за которого больной не может пошевелиться, когда просыпается.Другими признаками являются лунатизм, частые перепады настроения, нечеткое зрение, постоянное чувство усталости, ухудшение памяти и концентрации.Ученые пока не выяснили точную причину возникновения нарколепсии. Однако отмечается, что у страдающих от этого расстройства низкий уровень гипокретина - химического вещества, отвечающего за состояние бодрствования. Однако и эта особенность пока не имеет объяснения. Ранее врач-невролог Евгений Соков рекомендовал во время сна ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574497983.html

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испания, общество