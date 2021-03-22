https://ria.ru/20210322/narkolepsiya-1602341117.html
Врачи назвали три основных симптома развития нарколепсии
Врачи назвали три основных симптома развития нарколепсии
Медики из Исследовательского института сна в Испании рассказали, какие признаки могут указывать на развитие нарколепсии. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:04
2021-03-22T16:04
2021-03-22T16:04
испания
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Медики из Исследовательского института сна в Испании рассказали, какие признаки могут указывать на развитие нарколепсии.Это неврологическое расстройство связано с нарушением сна и проявляется в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости.Согласно полученным данным, от этого недуга чаще всего страдают люди в возрасте от двадцати до тридцати лет. Кроме того, специалисты отмечают наличие генетической предрасположенности к развитию нарколепсии.Специалисты называют три основных симптома.В первую очередь, признаком этого расстройства является чрезмерная дневная сонливость, которая может длиться минуты или часы, а также возникать внезапно или постепенно в независимости от происходящего вокруг.Мышечная гипотония, проявляющаяся в виде резкого снижения мышечного тонуса, также является симптомом нарколепсии. Она может возникнуть из-за сильных эмоций и длиться от нескольких секунд до нескольких минут.Эксперты отмечают появление гипнагогических и гипнопомпических галлюцинаций, при которых человек может видеть мнимые образы или слышать звуки при пробуждении или при засыпании. Это же касается и сонного паралича, из-за которого больной не может пошевелиться, когда просыпается.Другими признаками являются лунатизм, частые перепады настроения, нечеткое зрение, постоянное чувство усталости, ухудшение памяти и концентрации.Ученые пока не выяснили точную причину возникновения нарколепсии. Однако отмечается, что у страдающих от этого расстройства низкий уровень гипокретина - химического вещества, отвечающего за состояние бодрствования. Однако и эта особенность пока не имеет объяснения. Ранее врач-невролог Евгений Соков рекомендовал во время сна ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.
https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html
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испания, общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Медики из Исследовательского института
сна в Испании рассказали, какие признаки могут указывать на развитие нарколепсии.
Это неврологическое расстройство связано с нарушением сна и проявляется в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости.
Согласно полученным данным, от этого недуга чаще всего страдают люди в возрасте от двадцати до тридцати лет. Кроме того, специалисты отмечают наличие генетической предрасположенности к развитию нарколепсии.
Специалисты называют три основных симптома.
В первую очередь, признаком этого расстройства является чрезмерная дневная сонливость, которая может длиться минуты или часы, а также возникать внезапно или постепенно в независимости от происходящего вокруг.
Мышечная гипотония, проявляющаяся в виде резкого снижения мышечного тонуса, также является симптомом нарколепсии. Она может возникнуть из-за сильных эмоций и длиться от нескольких секунд до нескольких минут.
Эксперты отмечают появление гипнагогических и гипнопомпических галлюцинаций, при которых человек может видеть мнимые образы или слышать звуки при пробуждении или при засыпании. Это же касается и сонного паралича, из-за которого больной не может пошевелиться, когда просыпается.
Другими признаками являются лунатизм, частые перепады настроения, нечеткое зрение, постоянное чувство усталости, ухудшение памяти и концентрации.
Ученые пока не выяснили точную причину возникновения нарколепсии. Однако отмечается, что у страдающих от этого расстройства низкий уровень гипокретина - химического вещества, отвечающего за состояние бодрствования. Однако и эта особенность пока не имеет объяснения.
Ранее врач-невролог Евгений Соков рекомендовал во время сна ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.