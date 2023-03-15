https://ria.ru/20230315/messerer-1857503579.html

Биография Бориса Мессерера

Биография Бориса Мессерера - РИА Новости, 15.03.2023

Биография Бориса Мессерера

Известный театральный художник, народный художник России Борис Асафович Мессерер родился 15 марта 1933 года в Москве в семье артиста балета и балетмейстера... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:11

2023-03-15T02:11

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справки

москва

борис мессерер

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Известный театральный художник, народный художник России Борис Асафович Мессерер родился 15 марта 1933 года в Москве в семье артиста балета и балетмейстера Асафа Мессерера (1903-1992) и актрисы немого кино, художника по костюмам Анели Судакевич (1906-2002).В 1956 году окончил Московский архитектурный институт, где учился у художника и скульптора Александра Дейнеки, графика и иллюстратора Артура Фонвизина, архитектора Бориса Мезенцева.В 1956-1957 годах в составе авторской группы художников работал над созданием панно "Москва" для главного павильона выставки EXPO-58 в Брюсселе.В 1960 году Мессерер начал работать как театральный художник в Московском государственном театре "Современник". Его первой театральной работой стал спектакль по пьесе Вратислава Блажека "Третье желание". Им были оформлены спектакли "Белоснежка и семь гномов" (1961), "Старшая сестра" (1962), "Назначение" (1963), "Сирано де Бержерак" (1964), "Принцесса и дровосек" (1969).После сотрудничества с "Современником" Мессерер работал над сценографией к спектаклям разных театров.В Театре имени Моссовета оформлял спектакли "Дальше – тишина" (1969) и "Орнифль, или Сквозной ветерок" (1986). В Театре Сатиры работал над постановками "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" (1968), "Самоубийца" (1982, возобновлен в 1987), "Трибунал" (1989), в Театре имени Пушкина им были оформлены спектакли "Парусиновый портфель" (1966), "Похождения бравого солдата Швейка" (1971), "Недоросль" (1975), в Театре на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной) – "Покровские ворота" (1974). В Театре имени Маяковского был художником спектаклей "Круг" (1988), "Валенсианские безумцы" (1990), "Горбун" (1991). В Театре имени Евгения Вахтангова работал над сценографией в постановках "Тринадцатый председатель" (1979) и "Три возраста Казановы" (1985). Во МХАТе он оформил постановки "Сладкоголосая птица юности" (1975), "Принц и нищий" (1980), "Трагики и комедианты" (1991), "Горе от ума" (1992), "Борис Годунов" (1994), "Преступление и наказание" (1995), "Привидения" (1999) и другие.В 1990-1997 годах Борис Мессерер занимал пост главного художника МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. В 2001 году оформил спектакль памяти артиста театра и кино Андрея Миронова "Андрюша" в Театре Сатиры.В 2002 году был сценографом постановки "Фауст" в Театре на Таганке.В 2013 году выступил художником спектакля "Синяя птица" в Театре кукол имени Образцова. В 1963 году Борис Мессерер дебютировал как художник музыкального театра на сцене Большого театра в балете "Подпоручик Киже" на музыку Сергея Прокофьева. В 1967 году создал декорации к балету "Кармен сюита" в оркестровке Родиона Щедрина. Впоследствии в Большом театре он оформил балеты "Конек-горбунок" Щедрина (1999) и "Светлый ручей" (2003) Дмитрия Шостаковича. В Театре имени Кирова (ныне Мариинский) Мессерер работал над постановкой "Левша" (1976). Также он оформлял музыкальные спектакли в Оперном театре Лейпцига, Театре оперы и балета имени З.П. Палиашвили (Тбилиси), Театре оперы и балета имени А.А. Спендиарова (Ереван).В 2014 году стал сценографом оперы-буфф "Школа жен" в Театре "Новая опера". В кино Мессерер был художником фильмов "Лев Гурыч Синичкин" (1974), "Двенадцать стульев" (1980), "Романовы: венценосная семья" (2000) и др. Он является автором живописных серий "Самарканд – Бухара", "Сванетия", "Города Прибалтики", "Петербург. Белые ночи", "Балерины", "Интерьеры", "Беспредметные композиции", "Белые ночи". Создал серии крупноформатных многоцветных офортов "Натюрморты со старинными предметами", "Танцы в стиле ретро", а также серии акварелей "Таруса", "Портреты Беллы Ахмадулиной", "Цветы" и другие.Среди его многочисленных инсталляций – "Реквием по Венедикту Ерофееву" (2001), "Сказка о дожде" (1994-1995, 2002), "Посвящение Метрополю" (1994-2013), "Реквием по Венедикту Ерофееву" (1999-2013), "Обыск" (2013).Мессерер – дизайнер многочисленных выставок. В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина оформил выставки "Москва – Берлин, 1900-1950" (1996), "Русский придворный костюм" (2000), "Россия – Италия. Сквозь века. От Джотто до Малевича" (2005), "Феллини!" (2005), "Маски. От мифа до карнавала" (2006), "Уильям Тернер" (2008), "Пикассо" (2010), "Сальвадор Дали" (2011), "Уильям Блейк и британские визионеры" (2011), "Воображаемый музей" (2012), "Прерафаэлиты: викторианский авангард" (2013), "Шедевры Тициана из музеев Италии" (2013).Он также был дизайнером ряда выставок в Центральном выставочном зале (Манеж), Государственном историческом музее, Музее декоративно-прикладного искусства в Москве.Его персональные выставки проходили в Московском доме художника (1990, 1993), Российской академии художеств (1994, 2005), ГМИИ имени А.С. Пушкина (2000, 2005), ЦВЗ – Манеж (2003), Третьяковской галерее (2008, 2013) и на других известных площадках. Выставки акварелей экспонировались в залах Москвы, Санкт-Петербурга, Тарусы, Перми, Кирова, Калуги, Тулы.Мессерер многие годы занимался оформлением книг. В 1979 году он был одним из оформителей альманаха самиздата "Метрополь", в составлении которого приняли участие писатели Белла Ахмадуллина, Андрей Битов, Виктор Ерофеев. Автор книги воспоминаний "Промельк Беллы" (2016), которая содержат уникальные свидетельства общественно-политической, театральной, художественной жизни страны второй половины XX и первых десятилетий XXI веков. В 2017 году книга была отмечена Пушкинской премией за творческий вклад в отечественную культуру и получила литературную премию "Книга года" в номинации Humanitas. Автор и составитель книги "Театр Бориса Мессерера" (2014). За этот двухтомник Мессерер получил премию "Театральный роман". Соавтор совместно с Беллой Ахмадулиной книг-альбомов "Таруса" (2009) и "Белые ночи" (2012).Борис Мессерер – член Союза художников СССР/России (1960), Московского Союза художников (1992), Союза театральных деятелей России (1964), Союза кинематографистов России (1995). Председатель правления секции художников театра, кино и телевидения Московского союза художников (1992-2012). Президент российского центра Международной организации сценографов, техников и театральных архитекторов – ОИСТАТ (2003).Академик Российской академии художеств (1997). Член Президиума РАН (2001).Академик-секретарь Отделения театрально- и кинодекорационного искусства (2012).Народный художник Российской Федерации (1993). Является лауреатом Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1995 и 2001 годов. Награжден орденами Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2013). Лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства (2021).Удостоен серебряной медали Российской академии художеств (1987) и золотой медали РАХ (2002), а также ордена РАХ "За служение искусству" (2013).В 2008 году художник стал лауреатом театральной премии "Хрустальная Турандот". В 2011 году награжден Премией имени Н.В. Гоголя (Италия).В 2013 году был отмечен Премией имени О. Янковского и Премией имени Н. Рериха.Мессерер был дважды женат. Первой женой художника была балерина Большого театра Нина Чистова. Его сын от этого брака, Александр Мессерер, продолжил профессию отца, став художником. Второй супругой Бориса Мессерера была поэтесса Белла Ахмадулина (1937-2010). Двоюродной сестрой Бориса Мессерера была известная балерина Майя Плисецкая (1925-2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, борис мессерер