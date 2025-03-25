https://ria.ru/20250325/putin-2007310908.html

Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого

Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя русского народного хора имени Пятницкого Александру Пермякову орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 25.03.2025

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культура

россия

владимир путин

борис мессерер

кирилл пирогов

российская академия художеств

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя русского народного хора имени Пятницкого Александру Пермякову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, указ опубликован на сайте правовой информации во вторник."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Пермякову Александру Андреевну - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого", город Москва", - говорится в документе.Пермякова стала худруком хора в 1995 году.Также орденом "За заслуги в культуре и искусстве" наградили академика-секретаря отделения театрального искусства и киноискусства Российской академии художеств Бориса Мессерера и артиста Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Кирилла Пирогова.

https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html

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россия, владимир путин, борис мессерер, кирилл пирогов, российская академия художеств