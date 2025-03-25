https://ria.ru/20250325/putin-2007310908.html
Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого
Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого
Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя русского народного хора имени Пятницкого Александру Пермякову орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:15:00+03:00
2025-03-25T22:15:00+03:00
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культура
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владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя русского народного хора имени Пятницкого Александру Пермякову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, указ опубликован на сайте правовой информации во вторник."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Пермякову Александру Андреевну - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого", город Москва", - говорится в документе.Пермякова стала худруком хора в 1995 году.Также орденом "За заслуги в культуре и искусстве" наградили академика-секретаря отделения театрального искусства и киноискусства Российской академии художеств Бориса Мессерера и артиста Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Кирилла Пирогова.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
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россия, владимир путин, борис мессерер, кирилл пирогов, российская академия художеств
Культура, Россия, Владимир Путин, Борис Мессерер, Кирилл Пирогов, Российская академия художеств
Путин наградил художественного руководителя хора имени Пятницкого
Путин наградил худрука Пермякову орденом "За заслуги перед Отечеством"