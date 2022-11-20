https://ria.ru/20221120/plisetskaya-1832248985.html

В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине

В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине - РИА Новости, 20.11.2022

В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине

Бахрушинский музей в день рождения Майи Плисецкой 20 ноября устроит вечер воспоминаний о выдающейся балерине, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T07:27

2022-11-20T07:27

2022-11-20T07:27

культура

новости культуры

майя плисецкая

борис мессерер

мария александрова

россия

ссср

родион щедрин

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей в день рождения Майи Плисецкой 20 ноября устроит вечер воспоминаний о выдающейся балерине, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В мемориальной квартире Плисецкой, которую в феврале передал в дар музею супруг балерины композитор Родин Щедрин, соберутся ее коллеги, партнеры и друзья. Сотрудники музея максимально сохранили подлинный интерьер, почти ничего не изменив в оформлении. В последний раз артистка побывала здесь в апреле 2015 года. В этой московской квартире на улице Горького (сейчас Тверской), они с мужем прожили более 30 лет.На вечере воспоминаний выступят народный художник России Борис Мессерер, брат балерины, партнер по сцене Борис Акимов, а также солисты Мария Александрова и Андрей Меркурьев.Близкие люди, собравшись за столом ее гостиной, расскажут о том, в чем лично для них заключается магия личности и таланта Плисецкой, почему интерес к ее наследию с годами только возрастает.Трансляцию с мероприятия можно посмотреть на портале "Культура.РФ". Она начнется в 15.00.

https://ria.ru/20220726/plisetskaya-1805116487.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, майя плисецкая, борис мессерер, мария александрова, россия, ссср, родион щедрин