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В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине - РИА Новости, 20.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221120/plisetskaya-1832248985.html
В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине
В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине - РИА Новости, 20.11.2022
В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине
Бахрушинский музей в день рождения Майи Плисецкой 20 ноября устроит вечер воспоминаний о выдающейся балерине, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T07:27
2022-11-20T07:27
культура
новости культуры
майя плисецкая
борис мессерер
мария александрова
россия
ссср
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей в день рождения Майи Плисецкой 20 ноября устроит вечер воспоминаний о выдающейся балерине, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.В мемориальной квартире Плисецкой, которую в феврале передал в дар музею супруг балерины композитор Родин Щедрин, соберутся ее коллеги, партнеры и друзья. Сотрудники музея максимально сохранили подлинный интерьер, почти ничего не изменив в оформлении. В последний раз артистка побывала здесь в апреле 2015 года. В этой московской квартире на улице Горького (сейчас Тверской), они с мужем прожили более 30 лет.На вечере воспоминаний выступят народный художник России Борис Мессерер, брат балерины, партнер по сцене Борис Акимов, а также солисты Мария Александрова и Андрей Меркурьев.Близкие люди, собравшись за столом ее гостиной, расскажут о том, в чем лично для них заключается магия личности и таланта Плисецкой, почему интерес к ее наследию с годами только возрастает.Трансляцию с мероприятия можно посмотреть на портале "Культура.РФ". Она начнется в 15.00.
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новости культуры, майя плисецкая, борис мессерер, мария александрова, россия, ссср, родион щедрин
Культура, Новости культуры, Майя Плисецкая, Борис Мессерер, Мария Александрова, Россия, СССР, Родион Щедрин
07:27 20.11.2022
 
В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине

Бахрушинский музей в день рождения Плисецкой устроит вечер воспоминаний о балерине

© РИА Новости / Владимир ВяткинМайя Плисецкая
Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей в день рождения Майи Плисецкой 20 ноября устроит вечер воспоминаний о выдающейся балерине, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
В мемориальной квартире Плисецкой, которую в феврале передал в дар музею супруг балерины композитор Родин Щедрин, соберутся ее коллеги, партнеры и друзья. Сотрудники музея максимально сохранили подлинный интерьер, почти ничего не изменив в оформлении. В последний раз артистка побывала здесь в апреле 2015 года. В этой московской квартире на улице Горького (сейчас Тверской), они с мужем прожили более 30 лет.
На вечере воспоминаний выступят народный художник России Борис Мессерер, брат балерины, партнер по сцене Борис Акимов, а также солисты Мария Александрова и Андрей Меркурьев.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВ музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
1 из 4
В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЭкспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
2 из 4
Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Н. Аркина / Перейти в медиабанк

Балерина Майя Плисецкая у себя дома

Майя Плисецкая
3 из 4

Балерина Майя Плисецкая у себя дома

© РИА Новости / Н. Аркина
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома

Майя Плисецкая и Родион Щедрин
4 из 4

Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
1 из 4
В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Балерина Майя Плисецкая у себя дома

© РИА Новости / Н. Аркина
Перейти в медиабанк
4 из 4

Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Близкие люди, собравшись за столом ее гостиной, расскажут о том, в чем лично для них заключается магия личности и таланта Плисецкой, почему интерес к ее наследию с годами только возрастает.
Трансляцию с мероприятия можно посмотреть на портале "Культура.РФ". Она начнется в 15.00.
Открытие музея-квартиры Майи Плисецкой в Москве
26 июля, 16:51Культура
В Москве открылся музей-квартира Майи Плисецкой
 
КультураНовости культурыМайя ПлисецкаяБорис МессерерМария АлександроваРоссияСССРРодион Щедрин
 
 
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