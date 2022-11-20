В музее-квартире Плисецкой в Москве пройдет вечер воспоминаний о балерине
Бахрушинский музей в день рождения Плисецкой устроит вечер воспоминаний о балерине
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бахрушинский музей в день рождения Майи Плисецкой 20 ноября устроит вечер воспоминаний о выдающейся балерине, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.
В мемориальной квартире Плисецкой, которую в феврале передал в дар музею супруг балерины композитор Родин Щедрин, соберутся ее коллеги, партнеры и друзья. Сотрудники музея максимально сохранили подлинный интерьер, почти ничего не изменив в оформлении. В последний раз артистка побывала здесь в апреле 2015 года. В этой московской квартире на улице Горького (сейчас Тверской), они с мужем прожили более 30 лет.
На вечере воспоминаний выступят народный художник России Борис Мессерер, брат балерины, партнер по сцене Борис Акимов, а также солисты Мария Александрова и Андрей Меркурьев.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВ музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
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В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЭкспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
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Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома
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Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома
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В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
2 из 4
Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве. Квартира передана в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.
4 из 4
Народная артистка СССР Майя Плисецкая (слева) и ее супруг композитор Родион Щедрин (справа) у себя дома
Близкие люди, собравшись за столом ее гостиной, расскажут о том, в чем лично для них заключается магия личности и таланта Плисецкой, почему интерес к ее наследию с годами только возрастает.
Трансляцию с мероприятия можно посмотреть на портале "Культура.РФ". Она начнется в 15.00.
26 июля, 16:51КультураВ Москве открылся музей-квартира Майи Плисецкой