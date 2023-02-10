https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

"Жив, здоров, плакал": как в Турции помогают пострадавшим от землетрясения

"Жив, здоров, плакал": как в Турции помогают пострадавшим от землетрясения - РИА Новости, 10.02.2023

"Жив, здоров, плакал": как в Турции помогают пострадавшим от землетрясения

Более 16 тысяч погибших и 64 тысячи пострадавших — таковы на вечер четверга предварительные итоги разрушительного землетрясения в Турции. С каждым днем жертв... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:10

туризм

туризм

туристы

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

turkish airlines

юнеско

хатай (провинция)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Более 16 тысяч погибших и 64 тысячи пострадавших — таковы на вечер четверга предварительные итоги разрушительного землетрясения в Турции. С каждым днем жертв все больше, но людей по-прежнему находят. Через трое суток и один час в Кахраманмараше спасли семью из трех человек, а двухлетний ребенок ждал помощи 78 часов. Жив, здоров, плакал. Работают специалисты из многих стран, в том числе и российские. О том, что происходит в Турции, — в материале РИА Новости.Поток фур не прекращается"В стране огромная беда. У нас тут, на севере, только люстра минут 20 покачалась, а там трясло сильно. Плюс зима, снег, — говорит россиянка Мария Быкова из турецкого Самсуна. — Те, кого не успели найти и достать из-под завалов, могли умереть от холода. Началось все в четыре часа утра, люди спали".Сейчас объединилась вся страна. "Поток фур не прекращается, уже больше 20 отправили только из одного района города, — продолжает она. — Мои коллеги объединились с отелем и рестораном и приготовили обеды на несколько тысяч человек, отправили гуманитарную помощь".Постоянно публикуют списки нужных вещей. "Постоянно требуется средства гигиены, детские смеси, памперсы, одеяла, нижнее белье, питьевая вода, теплая одежда, носки, обогреватели, а также продукты долгого хранения, — перечисляет гид из Бодрума Наталья Чехович. — Все необходимое привозят местные жители, активно участвует русскоязычное сообщество"."Мы с сыном отнесли прокладки, влажные салфетки, жидкое мыло, зубные щетки, пасту, чай. Всего понемногу, так как без машины", — добавляет она.Пункты сбора организовали по всей стране. "В нашем Фетхие — это здание культурного центра на главной площади, — рассказывает переводчица Ольга Тарасевич. — О том, куда приносить, объявляли по громкоговорителям. Многое узнаем из телеграм-каналов. Мы купили несколько одеял — в тех регионах холодно, особенно ночью".Подключились крупные магазины и небольшие лавочки. Можно приобрести онлайн, и товары доставят пострадавшим. Предлагают оставлять вещи в фойе домов, отелей. Оттуда все забирают волонтеры.Выстраиваются очереди, чтобы сдать кровь. Ее нужно много. Правда, надо заполнить анкету и, возможно, ответить на несколько вопросов — по-турецки.Сотрудники Русского дома в Анкаре, представители российского посольства и бизнеса отправили помощь, сбор продолжается.Отели — для пострадавшихТурбизнес также перенастроился. "В Аланье открыли несколько законсервированных на зиму отелей для пострадавших", — сообщил РИА Новости местный житель Тунахан.Президент Тайип Эрдоган объявил, что гостиницы Антальи, Аланьи, Мерсина готовы принять тех, кто лишился крыши над головой. "Все потребности, такие как еда и питье, будут удовлетворены", — подчеркнул он.По данным на 9 февраля, власти могут разместить более 80 тысяч человек в отелях одной только Антальи.Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus готовы вывозить людей из разрушенных регионов бесплатно. Лоукостер Pegasus отдает под это все рейсы до 12 февраля включительно, вылетающие из зоны землетрясений на юго-востоке Турции."Обними меня, мне так страшно"Спасательные работы продолжаются.Очень много трагичных историй. "Мы проснулись оттого, что дом трясется. Дочь сказала: "Мама, обними меня, мне так страшно", — приводит слова 25-летней Серен Доган, которую вытащили из-под обломков, издание TRT Haber. Ребенок погиб.Хотя время уходит и холодно, шансы найти живых еще есть.В Хатае пятилетняя Хазал Гюнер провела под завалом трое суток, передает TRT Haber. Когда ее спасли, спросили: "Хочешь воды?" Девочка ответила: "Нет, я еще не прошла обследование".В Белене провинции Хатай из-под руин извлекли мать, отца и троих детей через 82 часа.Сотрудники МЧС России спасли в Хатае трех граждан Турции — двух мужчин и женщину. По данным пресс-службы ведомства на 9 февраля, пропавшую российскую семью еще не нашли, но развалины дома, где они могут находиться, практически разобрали."Информация о россиянах поступила 8 февраля. В координации с турецкой стороной спасатели оперативно выдвинулись из Кахраманмараша в провинцию Хатай", — ранее сообщали РИА Новости в министерстве.Израильские военные поисково-спасательные группы вытащили из-под завалов десять человек. Китайские службы совместно с турецкими помогли в Хатае беременной. Сотрудники МЧС Белоруссии в провинции Кахраманмараш извлекли из-под руин девушку. Ее услышали, сделали лазы через строительные конструкции. В двух провинциях — Килис и Шанлыурфа — спасательные работы уже завершили.Самое сильное с 1939-го"Не волнуйтесь, мы оправимся от этого быстро. Те, кто погиб, — в наших сердцах, они часть нас", — сказал Эрдоган. Это землетрясение стало самым сильным с 1939-го.По предварительным данным, разрушено более 5500 зданий, пострадали дороги, повреждены крепости Газиантепа и Диярбакыр, сады Хевсель из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО."Сердце болит за каждого"МИД и МЭР России из-за повышенной сейсмической активности рекомендовали воздержаться от посещения центра и юга Турции.Гид Наталья Чехович говорит о коллегах: "Это большая трагедия для всех. Очень у многих там семьи, близкие, сослуживцы". Так, группа студентов, будущих гидов, оказалась под руинами отеля в городе Адыяман, и пока нашли не всех. "Сердце болит за каждого", — добавляет Наталья.Посольство Турции в России в соцсетях объяснило, как неравнодушные люди могут помочь пострадавшим.В ассоциации "Турпомощь", Департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД России, посольстве России в Анкаре открыты горячие линии для россиян, которые находятся в Турции, планируют туда поехать или беспокоятся о своих близких.

https://ria.ru/20230209/antalya-1850892972.html

https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850808764.html

https://ria.ru/20230207/unesco-1850202345.html

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850097769.html

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850268286.html

турция

хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), turkish airlines, юнеско, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, актуальное - туризм