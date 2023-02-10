08:00 10.02.2023 (обновлено: 08:10 10.02.2023)
"Жив, здоров, плакал": как в Турции помогают пострадавшим от землетрясения
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкЖенщина наблюдает за спасательными работами на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
© Sputnik / Сертач Каяр
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Более 16 тысяч погибших и 64 тысячи пострадавших — таковы на вечер четверга предварительные итоги разрушительного землетрясения в Турции. С каждым днем жертв все больше, но людей по-прежнему находят. Через трое суток и один час в Кахраманмараше спасли семью из трех человек, а двухлетний ребенок ждал помощи 78 часов. Жив, здоров, плакал. Работают специалисты из многих стран, в том числе и российские. О том, что происходит в Турции, — в материале РИА Новости.
Поток фур не прекращается
"В стране огромная беда. У нас тут, на севере, только люстра минут 20 покачалась, а там трясло сильно. Плюс зима, снег, — говорит россиянка Мария Быкова из турецкого Самсуна. — Те, кого не успели найти и достать из-под завалов, могли умереть от холода. Началось все в четыре часа утра, люди спали".
Сейчас объединилась вся страна. "Поток фур не прекращается, уже больше 20 отправили только из одного района города, — продолжает она. — Мои коллеги объединились с отелем и рестораном и приготовили обеды на несколько тысяч человек, отправили гуманитарную помощь".
Постоянно публикуют списки нужных вещей. "Постоянно требуется средства гигиены, детские смеси, памперсы, одеяла, нижнее белье, питьевая вода, теплая одежда, носки, обогреватели, а также продукты долгого хранения, — перечисляет гид из Бодрума Наталья Чехович. — Все необходимое привозят местные жители, активно участвует русскоязычное сообщество".
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыр в пункте временного размещения на территории исторической мечети
© Sputnik / Сертач Каяр
Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Диярбакыр в пункте временного размещения на территории исторической мечети
"Мы с сыном отнесли прокладки, влажные салфетки, жидкое мыло, зубные щетки, пасту, чай. Всего понемногу, так как без машины", — добавляет она.
Пункты сбора организовали по всей стране. "В нашем Фетхие — это здание культурного центра на главной площади, — рассказывает переводчица Ольга Тарасевич. — О том, куда приносить, объявляли по громкоговорителям. Многое узнаем из телеграм-каналов. Мы купили несколько одеял — в тех регионах холодно, особенно ночью".
Подключились крупные магазины и небольшие лавочки. Можно приобрести онлайн, и товары доставят пострадавшим. Предлагают оставлять вещи в фойе домов, отелей. Оттуда все забирают волонтеры.
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш
Выстраиваются очереди, чтобы сдать кровь. Ее нужно много. Правда, надо заполнить анкету и, возможно, ответить на несколько вопросов — по-турецки.
Сотрудники Русского дома в Анкаре, представители российского посольства и бизнеса отправили помощь, сбор продолжается.
Отели — для пострадавших
Турбизнес также перенастроился. "В Аланье открыли несколько законсервированных на зиму отелей для пострадавших", — сообщил РИА Новости местный житель Тунахан.
Президент Тайип Эрдоган объявил, что гостиницы Антальи, Аланьи, Мерсина готовы принять тех, кто лишился крыши над головой. "Все потребности, такие как еда и питье, будут удовлетворены", — подчеркнул он.
По данным на 9 февраля, власти могут разместить более 80 тысяч человек в отелях одной только Антальи.
Авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus готовы вывозить людей из разрушенных регионов бесплатно. Лоукостер Pegasus отдает под это все рейсы до 12 февраля включительно, вылетающие из зоны землетрясений на юго-востоке Турции.
"Обними меня, мне так страшно"
Спасательные работы продолжаются.
Очень много трагичных историй. "Мы проснулись оттого, что дом трясется. Дочь сказала: "Мама, обними меня, мне так страшно", — приводит слова 25-летней Серен Доган, которую вытащили из-под обломков, издание TRT Haber. Ребенок погиб.
© AP Photo / Khalil HamraЖенщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы
© AP Photo / Khalil Hamra
Женщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы
Хотя время уходит и холодно, шансы найти живых еще есть.
В Хатае пятилетняя Хазал Гюнер провела под завалом трое суток, передает TRT Haber. Когда ее спасли, спросили: "Хочешь воды?" Девочка ответила: "Нет, я еще не прошла обследование".
В Белене провинции Хатай из-под руин извлекли мать, отца и троих детей через 82 часа.
Сотрудники МЧС России спасли в Хатае трех граждан Турции — двух мужчин и женщину. По данным пресс-службы ведомства на 9 февраля, пропавшую российскую семью еще не нашли, но развалины дома, где они могут находиться, практически разобрали.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет с прибывшими для помощи в ликвидации последствий землетрясения сотрудниками МЧС РФ, вблизи города Кахраманмараша, Турция
Самолет с прибывшими для помощи в ликвидации последствий землетрясения сотрудниками МЧС РФ, вблизи города Кахраманмараша, Турция
"Информация о россиянах поступила 8 февраля. В координации с турецкой стороной спасатели оперативно выдвинулись из Кахраманмараша в провинцию Хатай", — ранее сообщали РИА Новости в министерстве.
Израильские военные поисково-спасательные группы вытащили из-под завалов десять человек. Китайские службы совместно с турецкими помогли в Хатае беременной. Сотрудники МЧС Белоруссии в провинции Кахраманмараш извлекли из-под руин девушку. Ее услышали, сделали лазы через строительные конструкции.
В двух провинциях — Килис и Шанлыурфа — спасательные работы уже завершили.
Самое сильное с 1939-го
"Не волнуйтесь, мы оправимся от этого быстро. Те, кто погиб, — в наших сердцах, они часть нас", — сказал Эрдоган. Это землетрясение стало самым сильным с 1939-го.
По предварительным данным, разрушено более 5500 зданий, пострадали дороги, повреждены крепости Газиантепа и Диярбакыр, сады Хевсель из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Сердце болит за каждого"
МИД и МЭР России из-за повышенной сейсмической активности рекомендовали воздержаться от посещения центра и юга Турции.
"Мы получаем много звонков с вопросами, подорожает ли, как изменился спрос и прочее. Понимаю озабоченность клиентов. Но, простите, сейчас я не могу и не буду говорить про коммерцию, спрос, турпоток, прогнозы, рынки, цифры, — пишет в телеграм-канале гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. — Случилось страшное горе".
Гид Наталья Чехович говорит о коллегах: "Это большая трагедия для всех. Очень у многих там семьи, близкие, сослуживцы". Так, группа студентов, будущих гидов, оказалась под руинами отеля в городе Адыяман, и пока нашли не всех. "Сердце болит за каждого", — добавляет Наталья.
Посольство Турции в России в соцсетях объяснило, как неравнодушные люди могут помочь пострадавшим.
В ассоциации "Турпомощь", Департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД России, посольстве России в Анкаре открыты горячие линии для россиян, которые находятся в Турции, планируют туда поехать или беспокоятся о своих близких.