https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850261699.html

МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции

МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции - РИА Новости, 07.02.2023

МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения провинции Турции, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:29

2023-02-07T13:29

2023-02-07T13:30

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турция

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сильное землетрясение в турции и сирии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения провинции Турции, говорится в сообщении ведомства. "В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп", — сказано в сообщении. Минэкономразвития добавляет, что для оказания экстренной помощи для организованных путешественников открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" - +7-499-678-12-03. Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7-495-695-45-45.Телефон горячей линии посольства России в Анкаре: +90 531-261-64-46. Утром в понедельник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке республики. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3419 граждан погибли, более 20 тысяч пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800, пострадали более 1440 граждан.

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850248882.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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