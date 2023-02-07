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МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850261699.html
МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции
МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции - РИА Новости, 07.02.2023
МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения провинции Турции, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:29
2023-02-07T13:30
туризм
туризм
новости - туризм
турция
туристы
сильное землетрясение в турции и сирии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения провинции Турции, говорится в сообщении ведомства. "В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп", — сказано в сообщении. Минэкономразвития добавляет, что для оказания экстренной помощи для организованных путешественников открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" - +7-499-678-12-03. Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7-495-695-45-45.Телефон горячей линии посольства России в Анкаре: +90 531-261-64-46. Утром в понедельник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке республики. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3419 граждан погибли, более 20 тысяч пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800, пострадали более 1440 граждан.
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туризм, новости - туризм, турция, туристы, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, туристы, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
13:29 07.02.2023 (обновлено: 13:30 07.02.2023)
 
МЭР рекомендует россиянам не ездить в пострадавшие регионы Турции

МЭР рекомендует не ездить в пострадавшие регионы Турции из-за сейсмической опасности

© AP Photo / Hussein MallaРазбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения провинции Турции, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп", — сказано в сообщении.
Минэкономразвития добавляет, что для оказания экстренной помощи для организованных путешественников открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" - +7-499-678-12-03.
Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7-495-695-45-45.
Телефон горячей линии посольства России в Анкаре: +90 531-261-64-46.
Утром в понедельник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке республики. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3419 граждан погибли, более 20 тысяч пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800, пострадали более 1440 граждан.
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 12:59Туризм
Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурциятуристыСильное землетрясение в Турции и СирииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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