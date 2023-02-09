https://ria.ru/20230209/spasateli-1850788077.html

МЧС выяснило, где могут находиться россияне, заваленные обломками в Хатае

МЧС выяснило, где могут находиться россияне, заваленные обломками в Хатае - РИА Новости, 09.02.2023

МЧС выяснило, где могут находиться россияне, заваленные обломками в Хатае

Спасатели МЧС РФ определили предполагаемое местонахождение семьи россиян, находящейся под обломками здания в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:02

2023-02-09T12:02

2023-02-09T12:13

россия

хатай (провинция)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ определили предполагаемое местонахождение семьи россиян, находящейся под обломками здания в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Предполагаемое местонахождение граждан определено", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что работы в Хатае ведутся с вечера среды без перерыва, спасатели продвигаются вглубь разрушенного здания."Информация о семье россиян поступила вчера. В координации с турецкой стороной спасатели оперативно выдвинулись из Кахраманмараша в провинцию Хатай", - добавил собеседник агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи.В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230209/prognoz-1850697552.html

россия

хатай (провинция)

турция

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россия, хатай (провинция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, новости - туризм