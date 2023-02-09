Российские спасатели извлекли из-под завалов в Хатае мужчину и женщину

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты МЧС России спасли при разборе завалов в турецком Хатае еще двух граждан Турции - мужчину и женщину, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "При обследовании разрушенного здания собаки определили возможное местонахождение живых. Спасатели приступили к разбору завалов и совместно с турецкими коллегами обнаружили и извлекли пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что спасенные мужчина и женщина - граждане Турции. Ранее сообщалось, что в четверг спасатели МЧС России достали из-под завалов в Хатае мужчину, гражданина Турции, ему была оказана медицинская помощь. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых - до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.
в мире, турция, хатай (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты МЧС России спасли при разборе завалов в турецком Хатае еще двух граждан Турции - мужчину и женщину, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"При обследовании разрушенного здания собаки определили возможное местонахождение живых. Спасатели приступили к разбору завалов и совместно с турецкими коллегами обнаружили и извлекли пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спасенные мужчина и женщина - граждане Турции.
Ранее сообщалось, что в четверг спасатели МЧС России достали из-под завалов в Хатае мужчину, гражданина Турции, ему была оказана медицинская помощь.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых - до 63 794.
В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.