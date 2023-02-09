https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850863359.html

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Хатае мужчину и женщину

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Хатае мужчину и женщину - РИА Новости, 09.02.2023

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Хатае мужчину и женщину

Специалисты МЧС России спасли при разборе завалов в турецком Хатае еще двух граждан Турции - мужчину и женщину, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:57

2023-02-09T14:57

2023-02-09T15:02

в мире

турция

хатай (провинция)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты МЧС России спасли при разборе завалов в турецком Хатае еще двух граждан Турции - мужчину и женщину, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "При обследовании разрушенного здания собаки определили возможное местонахождение живых. Спасатели приступили к разбору завалов и совместно с турецкими коллегами обнаружили и извлекли пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что спасенные мужчина и женщина - граждане Турции. Ранее сообщалось, что в четверг спасатели МЧС России достали из-под завалов в Хатае мужчину, гражданина Турции, ему была оказана медицинская помощь. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых - до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.

https://ria.ru/20230209/siriya-1850729136.html

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хатай (провинция)

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Владимир Лаврентьев

в мире, турция, хатай (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии