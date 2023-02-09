https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850733559.html

Турция быстро оправится от последствий землетрясения, заявил Эрдоган

Турция быстро оправится от последствий землетрясения, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.02.2023

Турция быстро оправится от последствий землетрясения, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция за короткое время справится от последствий сокрушительного землетрясения в стране. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:55

2023-02-09T09:55

2023-02-09T09:55

в мире

турция

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция за короткое время справится от последствий сокрушительного землетрясения в стране. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также были зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, в результате катастрофы погибли около 13 тысяч человек, ранены почти 63 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. "Не волнуйтесь, мы оправимся от этого за короткое время, так же как мы ранее оправились от землетрясений во всех этих местах. Конечно, те, кто погиб, в наших сердцах, они часть нас", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu из провинции Искендерун.

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган