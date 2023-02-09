https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850877917.html
Русский дом направил помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
Русский дом направил помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - РИА Новости, 09.02.2023
Русский дом направил помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
Сотрудники Русского дома в Анкаре, представители российского посольства в Турции и бизнеса направила помощь пострадавшим от сокрушительного землетрясения на... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:37
2023-02-09T15:37
2023-02-09T15:53
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Анкаре, представители российского посольства в Турции и бизнеса направила помощь пострадавшим от сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, сбор вещей все еще продолжается, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых - до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях. Сотрудники Русского дома в Анкаре, посольства России в Турции, представительства Ростеха и Газпромэкспорта в Анкаре, собрали более 60 коробок вещей для пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции и передали их в муниципалитет Чанкая города Анкары для дальнейшей пересылки в город Самандаг, провинции Хатай. В посылках находятся тёплые зимние мужские, женские и детские вещи, обувь, продукты питания, гигиенические принадлежности. На площадке Русского дома по-прежнему продолжается сбор вещей для помощи пострадавшим.
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850877288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), россия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:37 09.02.2023 (обновлено: 15:53 09.02.2023)
Русский дом направил помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
Сотрудники Русского дома в Анкаре направили помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Анкаре, представители российского посольства в Турции и бизнеса направила помощь пострадавшим от сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, сбор вещей все еще продолжается, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых - до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.
Сотрудники Русского дома в Анкаре, посольства России
в Турции, представительства Ростеха
и Газпромэкспорта в Анкаре, собрали более 60 коробок вещей для пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции и передали их в муниципалитет Чанкая города Анкары для дальнейшей пересылки в город Самандаг, провинции Хатай
.
В посылках находятся тёплые зимние мужские, женские и детские вещи, обувь, продукты питания, гигиенические принадлежности. На площадке Русского дома по-прежнему продолжается сбор вещей для помощи пострадавшим.