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Пострадавших при землетрясении могут разместить в отелях Антальи и Аланьи

Пострадавших при землетрясении могут разместить в отелях Антальи и Аланьи - РИА Новости, 08.02.2023

Пострадавших при землетрясении могут разместить в отелях Антальи и Аланьи

Турция готова разместить жителей пострадавших от землетрясения турецких провинций в отелях Антальи, Аланьи при наличии их согласия, заявил президент страны... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:04

2023-02-08T14:04

2023-02-08T14:07

анталья (провинция)

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Турция готова разместить жителей пострадавших от землетрясения турецких провинций в отелях Антальи, Аланьи при наличии их согласия, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Отсюда я хотел бы сделать еще одно заявление: мы провели переговоры с отелями в Антальи, Аланьи, Мерсина и готовы разместить наших граждан в отелях этих провинций, если они выразят согласие… Если наши граждане пожелают, мы мобилизуем все наши возможности, разместив их там. Все потребности, такие как еда и питье, будут удовлетворены", - сказал Эрдоган в обращении к народу в эпицентре землетрясения – провинции Кахраманмараш.

анталья (провинция)

аланья (город)

турция

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2023

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анталья (провинция), аланья (город), турция, в мире, туризм, новости - туризм