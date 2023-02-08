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Орлова пожаловалась на самочувствие после родов - РИА Новости, 08.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230208/orlova-1850514167.html
Орлова пожаловалась на самочувствие после родов
Орлова пожаловалась на самочувствие после родов - РИА Новости, 08.02.2023
Орлова пожаловалась на самочувствие после родов
Ольга Орлова ответила на вопрос о своем самочувствии после родов. Ее дочь Анна появилась на свет шестого февраля. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:54
2023-02-08T12:54
шоубиз
ольга орлова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ольга Орлова ответила на вопрос о своем самочувствии после родов. Ее дочь Анна появилась на свет шестого февраля. Также она поделилась, что ее наследница чувствует себя хорошо. Прошлой осенью Орлова призналась, что беременна. Знаменитость вышла замуж во второй раз в 2021 году. О супруге артистки известно, что его зовут Валерий и он бизнесмен. Также у ведущей есть взрослый сын Артем от брака с Александром Кармановым. Ранее Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске Платоном. Она пожаловалась, что не видится с наследником покойной подруги.
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ольга орлова, дети
Шоубиз, Ольга Орлова, Дети
12:54 08.02.2023
 
Орлова пожаловалась на самочувствие после родов

Орлова пожаловалась на самочувствие после рождения дочери Анны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСкачки "Гран-При радио Monte Carlo"
Скачки Гран-При радио Monte Carlo - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ольга Орлова ответила на вопрос о своем самочувствии после родов. Ее дочь Анна появилась на свет шестого февраля.
"Вижу, что все мне пишут. Не могла ответить никому. Вчера было совсем тяжеловато. Сегодня тоже будет такой себе день. Я опухла. Я на уколах", – пожаловалась ведущая в своей соцсети.
Также она поделилась, что ее наследница чувствует себя хорошо.
"Спасибо за внимание. У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно. Ее маме чуть получше", – заключила артистка.
Прошлой осенью Орлова призналась, что беременна. Знаменитость вышла замуж во второй раз в 2021 году. О супруге артистки известно, что его зовут Валерий и он бизнесмен. Также у ведущей есть взрослый сын Артем от брака с Александром Кармановым.
Ранее Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске Платоном. Она пожаловалась, что не видится с наследником покойной подруги.
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ШоубизОльга ОрловаДети
 
 
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