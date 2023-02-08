https://ria.ru/20230208/orlova-1850514167.html

Орлова пожаловалась на самочувствие после родов

Орлова пожаловалась на самочувствие после родов - РИА Новости, 08.02.2023

Орлова пожаловалась на самочувствие после родов

Ольга Орлова ответила на вопрос о своем самочувствии после родов. Ее дочь Анна появилась на свет шестого февраля. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:54

2023-02-08T12:54

2023-02-08T12:54

шоубиз

ольга орлова

дети

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ольга Орлова ответила на вопрос о своем самочувствии после родов. Ее дочь Анна появилась на свет шестого февраля. Также она поделилась, что ее наследница чувствует себя хорошо. Прошлой осенью Орлова призналась, что беременна. Знаменитость вышла замуж во второй раз в 2021 году. О супруге артистки известно, что его зовут Валерий и он бизнесмен. Также у ведущей есть взрослый сын Артем от брака с Александром Кармановым. Ранее Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске Платоном. Она пожаловалась, что не видится с наследником покойной подруги.

https://ria.ru/20221208/dovlatova-1837138793.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга орлова, дети