Орлова пожаловалась на самочувствие после родов
Орлова пожаловалась на самочувствие после рождения дочери Анны
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ольга Орлова ответила на вопрос о своем самочувствии после родов. Ее дочь Анна появилась на свет шестого февраля.
"Вижу, что все мне пишут. Не могла ответить никому. Вчера было совсем тяжеловато. Сегодня тоже будет такой себе день. Я опухла. Я на уколах", – пожаловалась ведущая в своей соцсети.
Также она поделилась, что ее наследница чувствует себя хорошо.
"Спасибо за внимание. У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно. Ее маме чуть получше", – заключила артистка.
Прошлой осенью Орлова призналась, что беременна. Знаменитость вышла замуж во второй раз в 2021 году. О супруге артистки известно, что его зовут Валерий и он бизнесмен. Также у ведущей есть взрослый сын Артем от брака с Александром Кармановым.
Ранее Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанны Фриске Платоном. Она пожаловалась, что не видится с наследником покойной подруги.
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