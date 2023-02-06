https://ria.ru/20230206/orlova-1850126787.html

Ольга Орлова родила дочь

Ольга Орлова родила дочь - РИА Новости, 06.02.2023

Ольга Орлова родила дочь

Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь Анну. Певица поделилась снимком с новорожденной малышкой. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:05

2023-02-06T19:05

2023-02-06T19:05

шоубиз

ольга орлова

семья

дети

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь Анну. Певица поделилась снимком с новорожденной малышкой.Коллеги и поклонники поздравили звезду с пополнением в семье. Орлова рассекретила беременность осенью прошлого года. Избранника певицы зовут Валерий, однако она скрывает его фамилию от общественности. Также артистка воспитала сына Артема от брака с бизнесменом Александром Кармановым. 13 ноября 2022 года певице исполнилось 45 лет. Ранее у Пэрис Хилтон родился сын. Ребенка для светской львицы выносила суррогатная мать.

https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга орлова, семья, дети