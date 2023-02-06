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Ольга Орлова родила дочь - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/orlova-1850126787.html
Ольга Орлова родила дочь
Ольга Орлова родила дочь - РИА Новости, 06.02.2023
Ольга Орлова родила дочь
Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь Анну. Певица поделилась снимком с новорожденной малышкой. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:05
2023-02-06T19:05
шоубиз
ольга орлова
семья
дети
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь Анну. Певица поделилась снимком с новорожденной малышкой.Коллеги и поклонники поздравили звезду с пополнением в семье. Орлова рассекретила беременность осенью прошлого года. Избранника певицы зовут Валерий, однако она скрывает его фамилию от общественности. Также артистка воспитала сына Артема от брака с бизнесменом Александром Кармановым. 13 ноября 2022 года певице исполнилось 45 лет. Ранее у Пэрис Хилтон родился сын. Ребенка для светской львицы выносила суррогатная мать.
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ольга орлова, семья, дети
Шоубиз, Ольга Орлова, Семья, Дети
19:05 06.02.2023
 
Ольга Орлова родила дочь

Ольга Орлова в 45 лет родила дочь Анну

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкVogue Fashion’s Night Out в Москве
Vogue Fashion’s Night Out в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ольга Орлова стала матерью во второй раз. Она родила дочь Анну. Певица поделилась снимком с новорожденной малышкой.
Скриншот публикации Ольги Орловой в социальной сети
Скриншот публикации Ольги Орловой в социальной сети
Скриншот публикации Ольги Орловой в социальной сети
"Привет, мир! Я Аня", – подписала пост артистка.
Коллеги и поклонники поздравили звезду с пополнением в семье.

"Всего наилучшего вам и малышке!", "Вот это радость!", "Поздравляю с рождением долгожданной доченьки! Пусть растет здоровенькой!", "Поздравляем с самым большим счастьем!" – отреагировали подписчики.

Орлова рассекретила беременность осенью прошлого года. Избранника певицы зовут Валерий, однако она скрывает его фамилию от общественности. Также артистка воспитала сына Артема от брака с бизнесменом Александром Кармановым.
13 ноября 2022 года певице исполнилось 45 лет.
Ранее у Пэрис Хилтон родился сын. Ребенка для светской львицы выносила суррогатная мать.
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