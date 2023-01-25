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Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон - РИА Новости, 25.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230125/khilton-1847266949.html
Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон
Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон - РИА Новости, 25.01.2023
Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон
Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон и ее супругу Картеру Реуму сына, сообщил портал People. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:05
2023-01-25T11:05
шоубиз
пэрис хилтон
семья
дети
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон и ее супругу Картеру Реуму сына, сообщил портал People. Кроме того, знаменитость опубликовала снимок с рукой малыша. В 2021 году знаменитая блондинка вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. Сразу после свадьбы пара задумалась о детях. Светская львица заморозила яйцеклетки и рассматривала для себя процедуру ЭКО.Бывшая потенциальная наследница сети отелей стала известна в нулевые. Хилтон снималась в кино, записывала песни и участвовала в реалити-шоу "Простая жизнь". Ранее певец IVAN признался, что скоро впервые станет отцом. Однако он не рассекретил пол будущего ребенка.
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пэрис хилтон, семья, дети
Шоубиз, Пэрис Хилтон, Семья, Дети
11:05 25.01.2023
 
Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон

Суррогатная мать родила сына 41-летней Пэрис Хилтон

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПэрис Хилтон на премии MTV Video Music Awards
Пэрис Хилтон на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон и ее супругу Картеру Реуму сына, сообщил портал People.

"Я мечтала статью матерью и рада, что мы с Картером нашли друг друга. Мы рады созданию семьи, и наши сердца разрываются от любви к маленькому сыну", – призналась светская львица.

Кроме того, знаменитость опубликовала снимок с рукой малыша.

"Тебя уже любят без слов", – подписала фотографию Хилтон в своей соцсети.

В 2021 году знаменитая блондинка вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. Сразу после свадьбы пара задумалась о детях. Светская львица заморозила яйцеклетки и рассматривала для себя процедуру ЭКО.
Бывшая потенциальная наследница сети отелей стала известна в нулевые. Хилтон снималась в кино, записывала песни и участвовала в реалити-шоу "Простая жизнь".
Ранее певец IVAN признался, что скоро впервые станет отцом. Однако он не рассекретил пол будущего ребенка.
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