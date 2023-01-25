https://ria.ru/20230125/khilton-1847266949.html

Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон

Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон - РИА Новости, 25.01.2023

Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон

Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон и ее супругу Картеру Реуму сына, сообщил портал People. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:05

2023-01-25T11:05

2023-01-25T11:05

шоубиз

пэрис хилтон

семья

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749818192_0:115:2939:1768_1920x0_80_0_0_6a2da2257ecb029bfd7e1920a8598e6e.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон и ее супругу Картеру Реуму сына, сообщил портал People. Кроме того, знаменитость опубликовала снимок с рукой малыша. В 2021 году знаменитая блондинка вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. Сразу после свадьбы пара задумалась о детях. Светская львица заморозила яйцеклетки и рассматривала для себя процедуру ЭКО.Бывшая потенциальная наследница сети отелей стала известна в нулевые. Хилтон снималась в кино, записывала песни и участвовала в реалити-шоу "Простая жизнь". Ранее певец IVAN признался, что скоро впервые станет отцом. Однако он не рассекретил пол будущего ребенка.

https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пэрис хилтон, семья, дети