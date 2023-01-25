Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон
Суррогатная мать родила сына 41-летней Пэрис Хилтон
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПэрис Хилтон на премии MTV Video Music Awards
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суррогатная мать родила 41-летней Пэрис Хилтон и ее супругу Картеру Реуму сына, сообщил портал People.
"Я мечтала статью матерью и рада, что мы с Картером нашли друг друга. Мы рады созданию семьи, и наши сердца разрываются от любви к маленькому сыну", – призналась светская львица.
Кроме того, знаменитость опубликовала снимок с рукой малыша.
"Тебя уже любят без слов", – подписала фотографию Хилтон в своей соцсети.
В 2021 году знаменитая блондинка вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. Сразу после свадьбы пара задумалась о детях. Светская львица заморозила яйцеклетки и рассматривала для себя процедуру ЭКО.
Бывшая потенциальная наследница сети отелей стала известна в нулевые. Хилтон снималась в кино, записывала песни и участвовала в реалити-шоу "Простая жизнь".
Ранее певец IVAN признался, что скоро впервые станет отцом. Однако он не рассекретил пол будущего ребенка.
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