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IVAN впервые станет отцом - РИА Новости, 23.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230123/ivan-1846757460.html
IVAN впервые станет отцом
IVAN впервые станет отцом - РИА Новости, 23.01.2023
IVAN впервые станет отцом
Певец IVAN (Александр Иванов) сообщил о беременности супруги Алины Сухоруких. Музыкант станет отцом впервые. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:44
2023-01-23T13:44
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
семья
дети
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) сообщил о беременности супруги Алины Сухоруких. Музыкант станет отцом впервые. Однако артист отказался рассекретить пол будущего малыша. IVAN женился на Сухоруких в 2021 году. Пара состоит в отношениях более пяти лет.Несколько месяцев назад музыкант признался, что планировал детей с бывшей возлюбленной Анастасией Самбурской. По словам исполнителя, пара также собиралась усыновить малыша. Однако знаменитости расстались по инициативе актрисы. Ранее Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева от дочери Евдокии.
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шоу-бизнес, знаменитости, семья, дети
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Семья, Дети
13:44 23.01.2023
 
IVAN впервые станет отцом

IVAN и его супруга Алина Сухоруких впервые станут родителями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Ivan (Александр Иванов)
Певец Ivan (Александр Иванов) - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) сообщил о беременности супруги Алины Сухоруких. Музыкант станет отцом впервые.

"Этот год для нас станет особенным. Произойдет суперъяркое событие для нас обоих. Да, мы ждем человека! Знаете, это просто не объяснить! Мы до сих пор ничего не понимаем, что происходит, что нас ждет. Поэтому, друзья, пожелайте мне удачи! И пожелайте удачи моей жене!" – поделился музыкант в интервью Teleprogramma.pro.

Однако артист отказался рассекретить пол будущего малыша.
IVAN женился на Сухоруких в 2021 году. Пара состоит в отношениях более пяти лет.
Несколько месяцев назад музыкант признался, что планировал детей с бывшей возлюбленной Анастасией Самбурской. По словам исполнителя, пара также собиралась усыновить малыша. Однако знаменитости расстались по инициативе актрисы.
Ранее Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева от дочери Евдокии.
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