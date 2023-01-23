IVAN впервые станет отцом
IVAN и его супруга Алина Сухоруких впервые станут родителями
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) сообщил о беременности супруги Алины Сухоруких. Музыкант станет отцом впервые.
"Этот год для нас станет особенным. Произойдет суперъяркое событие для нас обоих. Да, мы ждем человека! Знаете, это просто не объяснить! Мы до сих пор ничего не понимаем, что происходит, что нас ждет. Поэтому, друзья, пожелайте мне удачи! И пожелайте удачи моей жене!" – поделился музыкант в интервью Teleprogramma.pro.
Однако артист отказался рассекретить пол будущего малыша.
IVAN женился на Сухоруких в 2021 году. Пара состоит в отношениях более пяти лет.
Несколько месяцев назад музыкант признался, что планировал детей с бывшей возлюбленной Анастасией Самбурской. По словам исполнителя, пара также собиралась усыновить малыша. Однако знаменитости расстались по инициативе актрисы.
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