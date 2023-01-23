https://ria.ru/20230123/ivan-1846757460.html

IVAN впервые станет отцом

IVAN впервые станет отцом - РИА Новости, 23.01.2023

IVAN впервые станет отцом

Певец IVAN (Александр Иванов) сообщил о беременности супруги Алины Сухоруких. Музыкант станет отцом впервые. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:44

2023-01-23T13:44

2023-01-23T13:44

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Певец IVAN (Александр Иванов) сообщил о беременности супруги Алины Сухоруких. Музыкант станет отцом впервые. Однако артист отказался рассекретить пол будущего малыша. IVAN женился на Сухоруких в 2021 году. Пара состоит в отношениях более пяти лет.Несколько месяцев назад музыкант признался, что планировал детей с бывшей возлюбленной Анастасией Самбурской. По словам исполнителя, пара также собиралась усыновить малыша. Однако знаменитости расстались по инициативе актрисы. Ранее Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева от дочери Евдокии.

https://ria.ru/20221201/t-killah-1835563415.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, семья, дети