https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели - РИА Новости, 09.01.2023
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели
Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:11
2023-01-09T13:11
2023-01-09T13:11
шоубиз
иван охлобыстин
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_609be7883b091b62b83d75dc9865c294.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева. Накануне дочь артиста Евдокия стала матерью. Снимком из роддома поделился зять режиссера Георгий Батариели. На нем наследница Охлобыстина держала на руках новорожденную девочку. В конце декабря актер впервые стал дедом. Его дочь Анфиса родила сына Антония. Сценарист оставил духовное послание малышу. По словам Охлобыстина, оно получилось "пафосным, как звук древних дольменов". Режиссер женился на актрисе Оксане Арбузовой в 1995 году. Супруги воспитали шестеро детей. Ранее звезда сериала "Молодежка" Анастасия Уколова сообщила о рождении сына. Она призналась, что скрывала беременность от поклонников.
https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_90d5929c3d17ed35bd232e99c70cbb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван охлобыстин, семья
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Семья
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели
Охлобыстин снова стал дедом спустя две недели после рождения внука
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева.
"Только что у меня родилась внучка. Теперь я дважды дед", – похвастался
актер на своей странице в "Дзен".
Накануне дочь артиста Евдокия стала матерью. Снимком из роддома поделился зять режиссера Георгий Батариели.
На нем наследница Охлобыстина держала на руках новорожденную девочку.
"С днем рождения, Ева Георгиевна!" – подписал фотографию супруг Евдокии в своей соцсети.
В конце декабря актер впервые стал
дедом. Его дочь Анфиса родила сына Антония. Сценарист оставил духовное послание малышу. По словам Охлобыстина, оно получилось "пафосным, как звук древних дольменов".
Режиссер женился на актрисе Оксане Арбузовой в 1995 году. Супруги воспитали шестеро детей.
Ранее звезда сериала "Молодежка" Анастасия Уколова сообщила
о рождении сына. Она призналась, что скрывала беременность от поклонников.