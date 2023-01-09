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Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели - РИА Новости, 09.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели - РИА Новости, 09.01.2023
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели
Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:11
2023-01-09T13:11
шоубиз
иван охлобыстин
семья
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева. Накануне дочь артиста Евдокия стала матерью. Снимком из роддома поделился зять режиссера Георгий Батариели. На нем наследница Охлобыстина держала на руках новорожденную девочку. В конце декабря актер впервые стал дедом. Его дочь Анфиса родила сына Антония. Сценарист оставил духовное послание малышу. По словам Охлобыстина, оно получилось "пафосным, как звук древних дольменов". Режиссер женился на актрисе Оксане Арбузовой в 1995 году. Супруги воспитали шестеро детей. Ранее звезда сериала "Молодежка" Анастасия Уколова сообщила о рождении сына. Она призналась, что скрывала беременность от поклонников.
https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html
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иван охлобыстин, семья
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Семья
13:11 09.01.2023
 
Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели

Охлобыстин снова стал дедом спустя две недели после рождения внука

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева.
"Только что у меня родилась внучка. Теперь я дважды дед", – похвастался актер на своей странице в "Дзен".
Накануне дочь артиста Евдокия стала матерью. Снимком из роддома поделился зять режиссера Георгий Батариели.
На нем наследница Охлобыстина держала на руках новорожденную девочку.
Скриншот публикации Георгия Батариели в социальной сети
Скриншот публикации Георгия Батариели в социальной сети
Скриншот публикации Георгия Батариели в социальной сети
"С днем рождения, Ева Георгиевна!" – подписал фотографию супруг Евдокии в своей соцсети.
В конце декабря актер впервые стал дедом. Его дочь Анфиса родила сына Антония. Сценарист оставил духовное послание малышу. По словам Охлобыстина, оно получилось "пафосным, как звук древних дольменов".
Режиссер женился на актрисе Оксане Арбузовой в 1995 году. Супруги воспитали шестеро детей.
Ранее звезда сериала "Молодежка" Анастасия Уколова сообщила о рождении сына. Она призналась, что скрывала беременность от поклонников.
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