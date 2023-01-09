https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html

Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели

Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели - РИА Новости, 09.01.2023

Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели

Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:11

2023-01-09T13:11

2023-01-09T13:11

шоубиз

иван охлобыстин

семья

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Иван Охлобыстин стал дедом во второй раз за две недели. У него родилась внучка Ева. Накануне дочь артиста Евдокия стала матерью. Снимком из роддома поделился зять режиссера Георгий Батариели. На нем наследница Охлобыстина держала на руках новорожденную девочку. В конце декабря актер впервые стал дедом. Его дочь Анфиса родила сына Антония. Сценарист оставил духовное послание малышу. По словам Охлобыстина, оно получилось "пафосным, как звук древних дольменов". Режиссер женился на актрисе Оксане Арбузовой в 1995 году. Супруги воспитали шестеро детей. Ранее звезда сериала "Молодежка" Анастасия Уколова сообщила о рождении сына. Она призналась, что скрывала беременность от поклонников.

https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван охлобыстин, семья