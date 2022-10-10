https://ria.ru/20221010/ukolova-1822928451.html

Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью

Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью - РИА Новости, 10.10.2022

Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью

Актриса Анастасия Уколова стала матерью. В сентябре она родила сына, но сообщила о пополнении только сегодня. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:56

2022-10-10T18:56

2022-10-10T18:56

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Актриса Анастасия Уколова стала матерью. В сентябре она родила сына, но сообщила о пополнении только сегодня.Новость стала сюрпризом для поклонников, так как она смогла скрыть "интересное положение" от подписчиков.Поклонники поздравили артистку с рождением сына в комментариях. Уколова в июне вышла второй раз замуж. По ее словам, супруг был ее первой любовью, они знакомы со школы. Первый брак с оператором Антоном Зенковичем распался в 2019 году.Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил о беременности супруги Лизы Моряк.

https://ria.ru/20220927/zhiznevskiy-1819801000.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

знаменитости, беременность