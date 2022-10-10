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Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью - РИА Новости, 10.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221010/ukolova-1822928451.html
Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью
Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью - РИА Новости, 10.10.2022
Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью
Актриса Анастасия Уколова стала матерью. В сентябре она родила сына, но сообщила о пополнении только сегодня. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:56
2022-10-10T18:56
шоубиз
знаменитости
беременность
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Актриса Анастасия Уколова стала матерью. В сентябре она родила сына, но сообщила о пополнении только сегодня.Новость стала сюрпризом для поклонников, так как она смогла скрыть "интересное положение" от подписчиков.Поклонники поздравили артистку с рождением сына в комментариях. Уколова в июне вышла второй раз замуж. По ее словам, супруг был ее первой любовью, они знакомы со школы. Первый брак с оператором Антоном Зенковичем распался в 2019 году.Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил о беременности супруги Лизы Моряк.
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знаменитости, беременность
Шоубиз, Знаменитости, беременность
18:56 10.10.2022
 
Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью

Звезда сериала "Молодежка" Анастасия Уколова впервые стала матерью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТоржественная церемония закрытия 32-го фестиваля российского кино "Кинотавр"
Торжественная церемония закрытия 32-го фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Актриса Анастасия Уколова стала матерью. В сентябре она родила сына, но сообщила о пополнении только сегодня.
Новость стала сюрпризом для поклонников, так как она смогла скрыть "интересное положение" от подписчиков.

"Очень было сложно скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо девять месяцев", – сообщила Уколова в своей соцсети.

Поклонники поздравили артистку с рождением сына в комментариях.

"Крепкого здоровья и огромного счастья!", "Какая прекрасная новость!! Поздравляю!", "Счастья вашей семье!", – написали фанаты.

Уколова в июне вышла второй раз замуж. По ее словам, супруг был ее первой любовью, они знакомы со школы. Первый брак с оператором Антоном Зенковичем распался в 2019 году.
Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил о беременности супруги Лизы Моряк.
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