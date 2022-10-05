https://ria.ru/20221005/andreasyan-1821662158.html
У Сарика Андреасяна и его возлюбленной будет ребенок
У Сарика Андреасяна и его возлюбленной будет ребенок - РИА Новости, 05.10.2022
У Сарика Андреасяна и его возлюбленной будет ребенок
У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк будет ребенок, об этом они сообщили на своих страницах в соцсети. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:50
2022-10-05T13:50
2022-10-05T13:50
шоубиз
знаменитости
сарик андреасян
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк будет ребенок, об этом они сообщили на своих страницах в соцсети. "Уверен, что малыш выбрал хороших родителей+ и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым! Спасибо, любимая", — опубликовал пост режиссер"Со мной приключилось чудо! Во мне бьется два сердца…" — написала артистка. Андреасян и Моряк также опубликовали несколько фото. На снимках виден округлившийся живот Лизы. Пара вместе уже три года. Следующим летом они собираются пожениться. Брак станет первым для Моряк, Андреасян уже был женат. От бывшей супруги у него есть двое сыновей.Недавно свою беременность рассекретила певица и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова.
https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сарик андреасян
Шоубиз, Знаменитости, Сарик Андреасян
У Сарика Андреасяна и его возлюбленной будет ребенок
У Сарика Андреасяна и его возлюбленной Лизы Моряк будет ребенок
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. У Сарика Андреасяна и Лизы Моряк будет ребенок, об этом они сообщили на своих страницах в соцсети.
"Уверен, что малыш выбрал хороших родителей+ и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым! Спасибо, любимая", — опубликовал пост режиссер
"Со мной приключилось чудо! Во мне бьется два сердца…" — написала артистка.
Андреасян и Моряк также опубликовали несколько фото. На снимках виден округлившийся живот Лизы.
Пара вместе уже три года. Следующим летом они собираются пожениться. Брак станет первым для Моряк, Андреасян уже был женат. От бывшей супруги у него есть двое сыновей.
Недавно свою беременность рассекретила
певица и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова.