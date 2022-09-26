https://ria.ru/20220926/orlova-1819477741.html
Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности
Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности - РИА Новости, 26.09.2022
Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности
Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:21
2022-09-26T13:21
2022-09-26T13:21
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности. Подробностями она поделилась в соцсети. На вопрос подписчика о сроке беременности звезда ответила: "Экватор".Она также призналась, что первые два месяца ей было "тяжеловато", но сейчас все "неплохо".Она также отметила, что никаких особых предпочтений в еде у нее не появилось.У Орловой есть 21-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. С последним Ольга развелась через четыре года после свадьбы.В сентябре прошлого года она вновь вышла замуж. Ее избранника зовут Валерий. Его фамилию певица не раскрывает.Свою беременность 44-летняя Орлова рассекретила несколько дней назад. Она опубликовала ролик, в котором запечатлена с округлившимся животом.
https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, ольга орлова, знаменитости, звезды
Шоубиз, Шоу-бизнес, Ольга Орлова, Знаменитости, звезды
Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности
Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности и назвала ее срок
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности. Подробностями она поделилась в соцсети.
На вопрос подписчика о сроке беременности звезда ответила: "Экватор".
Она также призналась, что первые два месяца ей было "тяжеловато", но сейчас все "неплохо".
"С первой беременностью не сравнить. Там было совсем не айс", — вспоминает певица.
Она также отметила, что никаких особых предпочтений в еде у нее не появилось.
"Мы с мужем очень сильно хотели общего ребенка. И у нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За два с половиной года было достаточно неудач. Но нужно быть настроенными только на победу. Я очень сильно верила", — откровенничает певица.
У Орловой есть 21-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. С последним Ольга развелась через четыре года после свадьбы.
В сентябре прошлого года она вновь вышла замуж. Ее избранника зовут Валерий. Его фамилию певица не раскрывает.
Свою беременность 44-летняя Орлова рассекретила
несколько дней назад. Она опубликовала ролик, в котором запечатлена с округлившимся животом.