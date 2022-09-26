https://ria.ru/20220926/orlova-1819477741.html

Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности

Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности - РИА Новости, 26.09.2022

Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности

Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности. Подробностями она поделилась в соцсети. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:21

2022-09-26T13:21

2022-09-26T13:21

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности. Подробностями она поделилась в соцсети. На вопрос подписчика о сроке беременности звезда ответила: "Экватор".Она также призналась, что первые два месяца ей было "тяжеловато", но сейчас все "неплохо".Она также отметила, что никаких особых предпочтений в еде у нее не появилось.У Орловой есть 21-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. С последним Ольга развелась через четыре года после свадьбы.В сентябре прошлого года она вновь вышла замуж. Ее избранника зовут Валерий. Его фамилию певица не раскрывает.Свою беременность 44-летняя Орлова рассекретила несколько дней назад. Она опубликовала ролик, в котором запечатлена с округлившимся животом.

https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, ольга орлова, знаменитости, звезды