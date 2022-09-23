https://ria.ru/20220923/orlova-1818994116.html

Ольга Орлова рассекретила беременность

Ольга Орлова рассекретила беременность - РИА Новости, 23.09.2022

Ольга Орлова рассекретила беременность

Певица Ольга Орлова рассекретила беременность. О том, что скоро станет мамой, 44-летняя певица сообщила в личном аккаунте в соцсети. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:51

2022-09-23T16:51

2022-09-23T16:51

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ольга орлова

беременность

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Ольга Орлова рассекретила беременность. О том, что скоро станет мамой, 44-летняя певица сообщила в личном аккаунте в соцсети.Звезда опубликовала видео, на котором видно округлившийся живот. На кадрах она в купальнике отдыхает на пляже. "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь", — написала Орлова."Восхищаюсь тобой... Ты маленькая, но очень сильная", — поздравила коллегу Ксения Бородина. У Орловой есть сын Артем. Ему 21 год. Его отец — бизнесмен Александр Карманов. С ним Ольга развелась через четыре года после заключения брака. В сентябре прошлого года она вновь вышла замуж. Ее избранника зовут Валерий. Фамилию любимого она не называет. Недавно Роза Сябитова показала, как нянчится с внучкой.

https://ria.ru/20220919/leps-1817775266.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, ольга орлова, беременность, звезды