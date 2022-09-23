https://ria.ru/20220923/orlova-1818994116.html
Ольга Орлова рассекретила беременность
Ольга Орлова рассекретила беременность - РИА Новости, 23.09.2022
Ольга Орлова рассекретила беременность
Певица Ольга Орлова рассекретила беременность. О том, что скоро станет мамой, 44-летняя певица сообщила в личном аккаунте в соцсети. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:51
2022-09-23T16:51
2022-09-23T16:51
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ольга орлова
беременность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Ольга Орлова рассекретила беременность. О том, что скоро станет мамой, 44-летняя певица сообщила в личном аккаунте в соцсети.Звезда опубликовала видео, на котором видно округлившийся живот. На кадрах она в купальнике отдыхает на пляже. "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь", — написала Орлова."Восхищаюсь тобой... Ты маленькая, но очень сильная", — поздравила коллегу Ксения Бородина. У Орловой есть сын Артем. Ему 21 год. Его отец — бизнесмен Александр Карманов. С ним Ольга развелась через четыре года после заключения брака. В сентябре прошлого года она вновь вышла замуж. Ее избранника зовут Валерий. Фамилию любимого она не называет. Недавно Роза Сябитова показала, как нянчится с внучкой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга орлова, беременность, звезды
Шоубиз, Знаменитости, Ольга Орлова, беременность, звезды
Ольга Орлова рассекретила беременность
Певица Ольга Орлова рассекретила беременность
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Певица Ольга Орлова рассекретила беременность. О том, что скоро станет мамой, 44-летняя певица сообщила в личном аккаунте в соцсети.
Звезда опубликовала видео, на котором видно округлившийся живот. На кадрах она в купальнике отдыхает на пляже.
"Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь", — написала Орлова.
"Восхищаюсь тобой... Ты маленькая, но очень сильная", — поздравила коллегу Ксения Бородина.
У Орловой есть сын Артем. Ему 21 год. Его отец — бизнесмен Александр Карманов. С ним Ольга развелась через четыре года после заключения брака.
В сентябре прошлого года она вновь вышла замуж. Ее избранника зовут Валерий. Фамилию любимого она не называет.
Недавно Роза Сябитова показала
, как нянчится с внучкой.