https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой - РИА Новости, 21.09.2022
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой
Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:40
2022-09-21T18:40
2022-09-21T18:40
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МОСКВА, 21 сен — Новости. Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте. На фото телесваха изображена в домашнем наряде — костюме в спортивном стиле и повязке на голове. Она качает коляску, в которой, вероятно, ее внучка. Бабушкой Сябитова впервые стала этим летом.Ранее она рассказывала, как посетила мечеть, где прошел обряд имянаречения ее внучки.
https://ria.ru/20220818/syabitova-1810500806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роза сябитова, знаменитости, звезды
Шоубиз, Роза Сябитова, Знаменитости, звезды
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой
Сябитова показалась в домашнем наряде с новорожденной внучкой в своем особняке