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Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой - РИА Новости, 21.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой - РИА Новости, 21.09.2022
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой
Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:40
2022-09-21T18:40
шоубиз
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звезды
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МОСКВА, 21 сен — Новости. Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте. На фото телесваха изображена в домашнем наряде — костюме в спортивном стиле и повязке на голове. Она качает коляску, в которой, вероятно, ее внучка. Бабушкой Сябитова впервые стала этим летом.Ранее она рассказывала, как посетила мечеть, где прошел обряд имянаречения ее внучки.
https://ria.ru/20220818/syabitova-1810500806.html
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роза сябитова, знаменитости, звезды
Шоубиз, Роза Сябитова, Знаменитости, звезды
18:40 21.09.2022
 
Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой

Сябитова показалась в домашнем наряде с новорожденной внучкой в своем особняке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — Новости. Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте.
На фото телесваха изображена в домашнем наряде — костюме в спортивном стиле и повязке на голове. Она качает коляску, в которой, вероятно, ее внучка.
© Фото : Роза Сябитова/ВКонтактеРоза Сябитова с внучкой
Роза Сябитова с внучкой - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Роза Сябитова/ВКонтакте
Роза Сябитова с внучкой
Бабушкой Сябитова впервые стала этим летом.
Ранее она рассказывала, как посетила мечеть, где прошел обряд имянаречения ее внучки.
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:26Шоубиз
Сябитова снялась в кино
 
ШоубизРоза СябитоваЗнаменитостизвезды
 
 
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