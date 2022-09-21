https://ria.ru/20220921/syabitova-1818511365.html

Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой

Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой - РИА Новости, 21.09.2022

Сябитова показалась в домашнем наряде с внучкой

Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:40

2022-09-21T18:40

2022-09-21T18:40

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МОСКВА, 21 сен — Новости. Роза Сябитова показала, как нянчится с ребенком своей дочери Ксении. Снимком она поделилась на личной странице во ВКонтакте. На фото телесваха изображена в домашнем наряде — костюме в спортивном стиле и повязке на голове. Она качает коляску, в которой, вероятно, ее внучка. Бабушкой Сябитова впервые стала этим летом.Ранее она рассказывала, как посетила мечеть, где прошел обряд имянаречения ее внучки.

https://ria.ru/20220818/syabitova-1810500806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

роза сябитова, знаменитости, звезды