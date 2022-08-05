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Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда - РИА Новости, 05.08.2022
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Шоубиз
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Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда - РИА Новости, 05.08.2022
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда
Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:47
2022-08-05T09:47
шоубиз
знаменитости
роза сябитова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки.Однако для подписчиков имя малышки она решила не сообщать. Девочка родилась в середине июля. Отцом ребенка стал Максим Шевченко. Они с Ксенией Сябитовой поженились в 2020 году.В комментариях поздравили сваху.Ранее трогательным снимком с ребенком поделился Евгений Петросян – вместе с Ваганом и супругой Татьяной он сейчас отдыхает в Турции.
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знаменитости, роза сябитова, шоу-бизнес
09:47 05.08.2022
 
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда

Роза Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда имянаречения

© Фото : Роза Сябитова/TelegramРоза Сябитова с внучкой после обряда имянаречения
Роза Сябитова с внучкой после обряда имянаречения - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Роза Сябитова/Telegram
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки.

"Сегодня у нашей семьи большой праздник. Моя внучка прошла обряд имянаречения. Путь растет счастливой и здоровой под защитой наших предков!" – написала сваха.

Однако для подписчиков имя малышки она решила не сообщать. Девочка родилась в середине июля. Отцом ребенка стал Максим Шевченко. Они с Ксенией Сябитовой поженились в 2020 году.
В комментариях поздравили сваху.

"Спасибо! Я так счастлива!" – отметила Роза.

Ранее трогательным снимком с ребенком поделился Евгений Петросян – вместе с Ваганом и супругой Татьяной он сейчас отдыхает в Турции.
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