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Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда

Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда - РИА Новости, 05.08.2022

Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда

Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:47

2022-08-05T09:47

2022-08-05T09:47

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки.Однако для подписчиков имя малышки она решила не сообщать. Девочка родилась в середине июля. Отцом ребенка стал Максим Шевченко. Они с Ксенией Сябитовой поженились в 2020 году.В комментариях поздравили сваху.Ранее трогательным снимком с ребенком поделился Евгений Петросян – вместе с Ваганом и супругой Татьяной он сейчас отдыхает в Турции.

https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, роза сябитова, шоу-бизнес