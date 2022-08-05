https://ria.ru/20220805/syabitova-1807402276.html
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда - РИА Новости, 05.08.2022
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда
Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:47
2022-08-05T09:47
2022-08-05T09:47
шоубиз
знаменитости
роза сябитова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807400421_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_b7b2136c9950f91feda0d2c2d1d5a8d9.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Роза Сябитова в социальных сетях поделилась фотографией из мечети: вместе с дочерью она сходила на обряд имянаречения внучки.Однако для подписчиков имя малышки она решила не сообщать. Девочка родилась в середине июля. Отцом ребенка стал Максим Шевченко. Они с Ксенией Сябитовой поженились в 2020 году.В комментариях поздравили сваху.Ранее трогательным снимком с ребенком поделился Евгений Петросян – вместе с Ваганом и супругой Татьяной он сейчас отдыхает в Турции.
https://ria.ru/20220729/medvedeva-1805884785.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807400421_0:198:960:918_1920x0_80_0_0_f98cc562b95902d6703973cc17214509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, роза сябитова, шоу-бизнес
Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда
Роза Сябитова отправилась с внучкой в мечеть для обряда имянаречения