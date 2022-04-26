https://ria.ru/20220426/syabitova-1785463003.html

Роза Сябитова станет бабушкой

Роза Сябитова станет бабушкой - РИА Новости, 26.04.2022

Роза Сябитова станет бабушкой

Роза Сябитова объявила о скором пополнением в семействе: ее дочь Ксения готовится стать матерью. Сваха призналась, что пока они не знают пол ребенка. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:14

2022-04-26T11:14

2022-04-26T11:14

шоубиз

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роза сябитова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Роза Сябитова объявила о скором пополнением в семействе: ее дочь Ксения готовится стать матерью. Сваха призналась, что пока они не знают пол ребенка.В интервью на портале Premier ведущая добавила, что сейчас они подыскивают для Ксении роддом.Супругом Ксении стал Максим Шевченко. Они поженились в 2020 году.Роза Сябитова стала известна благодаря передаче "Давай поженимся", которую она ведет вместе с Ларисой Гузеевой.

https://ria.ru/20220210/syabitova-1771721227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, роза сябитова, шоу-бизнес