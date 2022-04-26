Роза Сябитова станет бабушкой
Роза Сябитова впервые станет бабушкой
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Роза Сябитова объявила о скором пополнением в семействе: ее дочь Ксения готовится стать матерью. Сваха призналась, что пока они не знают пол ребенка.
"Орден бабушки я скоро получу! Уау, я скоро стану бабушкой! А Ксюнечка у меня станет мамочкой. Мы не знаем еще, он или она", – сказала Сябитова.
В интервью на портале Premier ведущая добавила, что сейчас они подыскивают для Ксении роддом.
"Можете не переживать, мы уже все продумали. Ксения у нас будет в лучшем медцентре обслуживаться. Мы сейчас роддом ищем. Ксения будет самой замечательной мамой. И зять мой – замечательный папа. Так что, я горжусь своими детьми", – заключила Роза.
Супругом Ксении стал Максим Шевченко. Они поженились в 2020 году.
Роза Сябитова стала известна благодаря передаче "Давай поженимся", которую она ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
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