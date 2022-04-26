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Роза Сябитова станет бабушкой - РИА Новости, 26.04.2022
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Шоубиз
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Роза Сябитова станет бабушкой
Роза Сябитова станет бабушкой - РИА Новости, 26.04.2022
Роза Сябитова станет бабушкой
Роза Сябитова объявила о скором пополнением в семействе: ее дочь Ксения готовится стать матерью. Сваха призналась, что пока они не знают пол ребенка. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:14
2022-04-26T11:14
шоубиз
знаменитости
роза сябитова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Роза Сябитова объявила о скором пополнением в семействе: ее дочь Ксения готовится стать матерью. Сваха призналась, что пока они не знают пол ребенка.В интервью на портале Premier ведущая добавила, что сейчас они подыскивают для Ксении роддом.Супругом Ксении стал Максим Шевченко. Они поженились в 2020 году.Роза Сябитова стала известна благодаря передаче "Давай поженимся", которую она ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
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знаменитости, роза сябитова, шоу-бизнес
11:14 26.04.2022
 
Роза Сябитова станет бабушкой

Роза Сябитова впервые станет бабушкой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Роза Сябитова объявила о скором пополнением в семействе: ее дочь Ксения готовится стать матерью. Сваха призналась, что пока они не знают пол ребенка.

"Орден бабушки я скоро получу! Уау, я скоро стану бабушкой! А Ксюнечка у меня станет мамочкой. Мы не знаем еще, он или она", – сказала Сябитова.

В интервью на портале Premier ведущая добавила, что сейчас они подыскивают для Ксении роддом.

"Можете не переживать, мы уже все продумали. Ксения у нас будет в лучшем медцентре обслуживаться. Мы сейчас роддом ищем. Ксения будет самой замечательной мамой. И зять мой – замечательный папа. Так что, я горжусь своими детьми", – заключила Роза.

Супругом Ксении стал Максим Шевченко. Они поженились в 2020 году.
Роза Сябитова стала известна благодаря передаче "Давай поженимся", которую она ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:10Шоубиз
Бедное детство и успех на ТВ. Секреты жизни Розы Сябитовой
 
ШоубизЗнаменитостиРоза СябитоваШоу-бизнес
 
 
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