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Шоубиз
https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче - РИА Новости, 27.01.2022
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче
Анастасия Волочкова нашла своего возлюбленного на шоу "Давай поженимся". Проект идет в эфире Первого канала более 10 лет: за это время не только она приходила в РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:12
2022-01-27T10:12
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
анастасия волочкова
анна семенович
шоу-бизнес
дана борисова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова нашла своего возлюбленного на шоу "Давай поженимся". Проект идет в эфире Первого канала более 10 лет: за это время не только она приходила в программу, но и другие знаменитости. Вспоминаем, кто из звезд выбрал себе пару на проекте, в материале РИА Новостей.Анастасия ВолочковаБалерина стала участницей новогоднего выпуска "Давай поженимся". Анастасия пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки одного из женихов – Сергея. Мужчина работает управляющим банным комплексом и воспитывает сына от предыдущих отношений.В качестве напутствия танцовщица сказала ему пророческие слова.На протяжении программы Сергей и Анастасия активно флиртовали друг с другом, а затем вместе приняли участие в сюрпризе: мужчина продемонстрировал свою атлетичную фигуру, а балерина покаталась на канате. С проекта пара ушла вместе и почти сразу отправилась на отдых на Мальдивы.Судя по фотографиям, возлюбленные не расстаются не на секунду – они вместе тренируются, плавают, едят и отмечают праздники.Пользователи Сети поддержали Волочкову в ее выборе.Анна СеменовичЗвезды часто признаются, что причина их одиночества кроется в слишком плотном рабочем графике. Об этом на шоу призналась Анна Семенович: 41-летняя певица посетовала, что у нее нет времени на знакомства.При этом Анна не оставляет попыток найти вторую половинку: Семенович признавалась, что хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.Из трех претендентов артистка выбрала мужчину по имени Юрий. У мужчины своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.В финале шоу пара вместе станцевала под песню Анны "Ищу мужа", однако их совместных фотографий в Instagram поклонники так и не дождались.Курбан ОмаровБывший муж Ксении Бородиной после развода пришел на передачу вместе с первой супругой Аллой Воденко и сыном Омаром. Курбан заметно нервничал и сомневался в правильности своего решения принять участие в шоу.Разрыв отношений с Воденко произошел из-за измен мужчины. Комментируя расставание с Бородиной, Омаров отметил, что они оба "не справились с эмоциями".Из трех претенденток Курбан выбрал 26-летнюю Ксению, которая работает редактором на шоу. Счастливого продолжения у этой истории пока не последовало, однако мужчина в социальных сетях поделился трогательным видео с сыном. Мальчик, когда отец ушел выбирать невесту, сделал комплимент матери.В комментариях пользователи отметили, что лучшим решением для Омарова стало бы воссоединение с первой женой.Дана БорисоваТелеведущая – частый гость на передаче. По меньшей мере два раза она принимала участие в шоу в качестве невесты, а также была приглашенной свахой в одном из выпусков программы.В 2014 году Дана выбрала в пару мужчину по имени Алексей, с которым, по ее словам, у нее "были отношения". Она добавила, что у нее тогда "были завышенные запросы", а сама она ничего не могла предложить. Вдобавок, по заверению ведущей, мужчина, представившийся бизнесменом, оказался не таким уж состоятельным.В 2018 году она пришла в студию вместе с дочерью Полиной, правда для откровенного разговора с Гузеевой девочку попросили на время выйти. Дана отметила, что внешность избранника для нее не так уж важна.В итоге звезда выбрала мужчину по имени Владимир, он занимал должность начальника в крупном банке.Сейчас в социальных сетях ведущая не показывает избранников, зато делится фотографиями с дочерью, мамой, коллегами по работе, а также хвалится результатами недавней липосакции.Ольга БузоваПевица приняла участие в шоу в 2011 году, на тот момент ей было 25 лет. Большинству она была известна исключительно по проекту "Дом-2". В видеовизитке было сказано, что Бузова ищет того, кто "сможет подстроиться под ее образ жизни", а также "позволит ей капризничать".Ольга сказала, что серьезно относится к семье.В конце программы Ольга выбрала жениха по имени Вадим. Он был диджеем в ночном клубе, а затем фрилансером в рекламной компании. Отношений у пары в дальнейшем не сложилось.С тех пор Бузова один раз состояла в браке – она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако затем пара рассталась. На недавнем мероприятии артистка иронично высказалась в адрес экс-супруга, отметив, что он, вероятно, "кусает локти".
https://ria.ru/20211220/borodina-1764554831.html
https://ria.ru/20220124/borisova-1769256586.html
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знаменитости, ольга бузова, анастасия волочкова, анна семенович, шоу-бизнес, дана борисова
10:12 27.01.2022
 

"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова нашла своего возлюбленного на шоу "Давай поженимся". Проект идет в эфире Первого канала более 10 лет: за это время не только она приходила в программу, но и другие знаменитости. Вспоминаем, кто из звезд выбрал себе пару на проекте, в материале РИА Новостей.

Анастасия Волочкова

Балерина стала участницей новогоднего выпуска "Давай поженимся". Анастасия пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки одного из женихов – Сергея. Мужчина работает управляющим банным комплексом и воспитывает сына от предыдущих отношений.
В качестве напутствия танцовщица сказала ему пророческие слова.

"Я вам желаю удачи, потому что я верю в вас. Если вы очень хотите встретить свою судьбу, то у вас обязательно это получится. Но лучше меня вы все равно никого не встретите", – отметила Волочкова.

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из передачи "Давай поженимся!"
Кадр из передачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
На протяжении программы Сергей и Анастасия активно флиртовали друг с другом, а затем вместе приняли участие в сюрпризе: мужчина продемонстрировал свою атлетичную фигуру, а балерина покаталась на канате. С проекта пара ушла вместе и почти сразу отправилась на отдых на Мальдивы.

"Статный, сильный, мужественный, сексуальный. Его мощное накаченное тело не может не восхищать. На фоне таких масштабных плеч я просто Дюймовочка. Он за мной, как гора и мощь. Так здорово, что наша встреча произошла!" – эмоционально делилась балерина.

Судя по фотографиям, возлюбленные не расстаются не на секунду – они вместе тренируются, плавают, едят и отмечают праздники.
Пользователи Сети поддержали Волочкову в ее выборе.

"Это единственный достойный мужчина. Наверное, вы его выстрадали. Все фото и видео приличные без вызовов и шпагатов в бикини, без выпивки. И вы, Настя, похорошели", – заметил один из подписчиков.

Анна Семенович

Звезды часто признаются, что причина их одиночества кроется в слишком плотном рабочем графике. Об этом на шоу призналась Анна Семенович: 41-летняя певица посетовала, что у нее нет времени на знакомства.
"Работы так много, что иногда вообще не понимаешь, в каком ты городе или какой сейчас день недели. Попадаются мужчины хорошие, но как-то вот не складывается", – сказала артистка.
При этом Анна не оставляет попыток найти вторую половинку: Семенович признавалась, что хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.
© Давай поженимся!/YoutubeКадр из передачи "Давай поженимся!"
Кадр из передачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Из трех претендентов артистка выбрала мужчину по имени Юрий. У мужчины своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.
"Очень неплохой мужчина, с юмором, плотненький, как я люблю, и круто, что он твердо стоит на ногах", – заключила Семенович.
В финале шоу пара вместе станцевала под песню Анны "Ищу мужа", однако их совместных фотографий в Instagram поклонники так и не дождались.

Курбан Омаров

Бывший муж Ксении Бородиной после развода пришел на передачу вместе с первой супругой Аллой Воденко и сыном Омаром. Курбан заметно нервничал и сомневался в правильности своего решения принять участие в шоу.

"Внешность – не первый критерий для Курбана. Ему нужна девушка, которая пойдет за ним, будет ему другом, любые его безбашенные идеи будет поддерживать", – рассказала Алла.

Разрыв отношений с Воденко произошел из-за измен мужчины. Комментируя расставание с Бородиной, Омаров отметил, что они оба "не справились с эмоциями".
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Из трех претенденток Курбан выбрал 26-летнюю Ксению, которая работает редактором на шоу. Счастливого продолжения у этой истории пока не последовало, однако мужчина в социальных сетях поделился трогательным видео с сыном. Мальчик, когда отец ушел выбирать невесту, сделал комплимент матери.

"Ты чего грустная? Ты очень красиво смотрелась в кадре. Очень красиво… Лучше всех", – сказал Омар.

В комментариях пользователи отметили, что лучшим решением для Омарова стало бы воссоединение с первой женой.

"Да твоя первая жена намного круче всех этих девочек, которые к тебе пришли, и намного, повторю, намного круче, милее, красивее Бородиной. Посмотри себе под нос, и ты увидишь – счастье рядом!" – написал подписчик.

Дана Борисова

Телеведущая – частый гость на передаче. По меньшей мере два раза она принимала участие в шоу в качестве невесты, а также была приглашенной свахой в одном из выпусков программы.
В 2014 году Дана выбрала в пару мужчину по имени Алексей, с которым, по ее словам, у нее "были отношения". Она добавила, что у нее тогда "были завышенные запросы", а сама она ничего не могла предложить. Вдобавок, по заверению ведущей, мужчина, представившийся бизнесменом, оказался не таким уж состоятельным.
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В 2018 году она пришла в студию вместе с дочерью Полиной, правда для откровенного разговора с Гузеевой девочку попросили на время выйти. Дана отметила, что внешность избранника для нее не так уж важна.

"Для меня важно, чтобы был верующим, и чтобы… Вот я вернулась с реабилитации, а у нас там все занимались тайским боксом. У меня был поклонник, как я мечтала – верующий и боксер", – отметила тогда Борисова.

© Красный квадратДана Борисова в программе "Давай поженимся!"
Дана Борисова в программе Давай поженимся!
© Красный квадрат
В итоге звезда выбрала мужчину по имени Владимир, он занимал должность начальника в крупном банке.
Сейчас в социальных сетях ведущая не показывает избранников, зато делится фотографиями с дочерью, мамой, коллегами по работе, а также хвалится результатами недавней липосакции.

Ольга Бузова

Певица приняла участие в шоу в 2011 году, на тот момент ей было 25 лет. Большинству она была известна исключительно по проекту "Дом-2". В видеовизитке было сказано, что Бузова ищет того, кто "сможет подстроиться под ее образ жизни", а также "позволит ей капризничать".

"Трудная невеста, как ты, Лариса, говоришь: "На любителя". Рот открывает и по делу, и не по делу", – отметила излишнюю разговорчивость звезды Роза Сябитова.

Ольга сказала, что серьезно относится к семье.

"Личную жизнь я оберегаю, храню под семью замками, потому что для меня это очень важно. Я очень серьезно отношусь к семье и к мужчине, если я люблю человека", – призналась Бузова.

© Давай поженимся!/YoutubeОльга Бузова в программе "Давай поженимся!"
Ольга Бузова в программе Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
В конце программы Ольга выбрала жениха по имени Вадим. Он был диджеем в ночном клубе, а затем фрилансером в рекламной компании. Отношений у пары в дальнейшем не сложилось.
С тех пор Бузова один раз состояла в браке – она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако затем пара рассталась. На недавнем мероприятии артистка иронично высказалась в адрес экс-супруга, отметив, что он, вероятно, "кусает локти".
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