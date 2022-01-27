https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html

"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче

"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче - РИА Новости, 27.01.2022

"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче

Анастасия Волочкова нашла своего возлюбленного на шоу "Давай поженимся". Проект идет в эфире Первого канала более 10 лет: за это время не только она приходила в РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:12

2022-01-27T10:12

2022-01-27T10:12

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ольга бузова

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анна семенович

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Анастасия Волочкова нашла своего возлюбленного на шоу "Давай поженимся". Проект идет в эфире Первого канала более 10 лет: за это время не только она приходила в программу, но и другие знаменитости. Вспоминаем, кто из звезд выбрал себе пару на проекте, в материале РИА Новостей.Анастасия ВолочковаБалерина стала участницей новогоднего выпуска "Давай поженимся". Анастасия пришла на шоу не в качестве невесты, а для поддержки одного из женихов – Сергея. Мужчина работает управляющим банным комплексом и воспитывает сына от предыдущих отношений.В качестве напутствия танцовщица сказала ему пророческие слова.На протяжении программы Сергей и Анастасия активно флиртовали друг с другом, а затем вместе приняли участие в сюрпризе: мужчина продемонстрировал свою атлетичную фигуру, а балерина покаталась на канате. С проекта пара ушла вместе и почти сразу отправилась на отдых на Мальдивы.Судя по фотографиям, возлюбленные не расстаются не на секунду – они вместе тренируются, плавают, едят и отмечают праздники.Пользователи Сети поддержали Волочкову в ее выборе.Анна СеменовичЗвезды часто признаются, что причина их одиночества кроется в слишком плотном рабочем графике. Об этом на шоу призналась Анна Семенович: 41-летняя певица посетовала, что у нее нет времени на знакомства.При этом Анна не оставляет попыток найти вторую половинку: Семенович признавалась, что хотела бы родить ребенка и даже на всякий случай уже заморозила яйцеклетки.Из трех претендентов артистка выбрала мужчину по имени Юрий. У мужчины своя квартира в Москве, машина "определенного класса" и свой бизнес.В финале шоу пара вместе станцевала под песню Анны "Ищу мужа", однако их совместных фотографий в Instagram поклонники так и не дождались.Курбан ОмаровБывший муж Ксении Бородиной после развода пришел на передачу вместе с первой супругой Аллой Воденко и сыном Омаром. Курбан заметно нервничал и сомневался в правильности своего решения принять участие в шоу.Разрыв отношений с Воденко произошел из-за измен мужчины. Комментируя расставание с Бородиной, Омаров отметил, что они оба "не справились с эмоциями".Из трех претенденток Курбан выбрал 26-летнюю Ксению, которая работает редактором на шоу. Счастливого продолжения у этой истории пока не последовало, однако мужчина в социальных сетях поделился трогательным видео с сыном. Мальчик, когда отец ушел выбирать невесту, сделал комплимент матери.В комментариях пользователи отметили, что лучшим решением для Омарова стало бы воссоединение с первой женой.Дана БорисоваТелеведущая – частый гость на передаче. По меньшей мере два раза она принимала участие в шоу в качестве невесты, а также была приглашенной свахой в одном из выпусков программы.В 2014 году Дана выбрала в пару мужчину по имени Алексей, с которым, по ее словам, у нее "были отношения". Она добавила, что у нее тогда "были завышенные запросы", а сама она ничего не могла предложить. Вдобавок, по заверению ведущей, мужчина, представившийся бизнесменом, оказался не таким уж состоятельным.В 2018 году она пришла в студию вместе с дочерью Полиной, правда для откровенного разговора с Гузеевой девочку попросили на время выйти. Дана отметила, что внешность избранника для нее не так уж важна.В итоге звезда выбрала мужчину по имени Владимир, он занимал должность начальника в крупном банке.Сейчас в социальных сетях ведущая не показывает избранников, зато делится фотографиями с дочерью, мамой, коллегами по работе, а также хвалится результатами недавней липосакции.Ольга БузоваПевица приняла участие в шоу в 2011 году, на тот момент ей было 25 лет. Большинству она была известна исключительно по проекту "Дом-2". В видеовизитке было сказано, что Бузова ищет того, кто "сможет подстроиться под ее образ жизни", а также "позволит ей капризничать".Ольга сказала, что серьезно относится к семье.В конце программы Ольга выбрала жениха по имени Вадим. Он был диджеем в ночном клубе, а затем фрилансером в рекламной компании. Отношений у пары в дальнейшем не сложилось.С тех пор Бузова один раз состояла в браке – она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, однако затем пара рассталась. На недавнем мероприятии артистка иронично высказалась в адрес экс-супруга, отметив, что он, вероятно, "кусает локти".

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https://ria.ru/20220124/borisova-1769256586.html

https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, ольга бузова, анастасия волочкова, анна семенович, шоу-бизнес, дана борисова