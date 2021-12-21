https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html

"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии

"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии - РИА Новости, 21.12.2021

"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии

Ольга Бузова на вручении премии канала Fashion TV встретилась с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Когда певице вручали награду "Fashion-артист года", она... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:29

2021-12-21T11:29

2021-12-21T12:57

шоубиз

шоу-бизнес

ольга бузова

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738288330_0:38:2048:1190_1920x0_80_0_0_bab1ab23ae325d05d4bc7e9d31760617.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ольга Бузова на вручении премии канала Fashion TV встретилась с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Когда певице вручали награду "Fashion-артист года", она отметила, что футболист, вероятно, "кусает локти".Дерзкое высказывание артистки понравилось многим звездам. В частности, Виктория Боня написала в комментариях, что Ольга "не урыла, а закопала" экс-супруга.Тарасов отметил, что желает найти Бузовой настоящую любовь. Сам футболист после расставания с артисткой женился на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.Для мероприятия Бузова выбрала экстравагантный образ – обтягивающий фиолетовый комбинезон ярко-фиолетового цвета и объемную накидку. Звезда призналась, что целый день не ела, чтобы в облегающем наряде быть "без животика".Ранее Ольга удивила поклонников огромным черным бантом на голове на премьере фильма "Елки 8".

https://ria.ru/20211220/borodina-1764554831.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости