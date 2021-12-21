11:29 21.12.2021 (обновлено: 12:57 21.12.2021)
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии
Бузова уколола бывшего мужа Тарасова на вручении награды "Fashion-артист года"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ольга Бузова на вручении премии канала Fashion TV встретилась с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Когда певице вручали награду "Fashion-артист года", она отметила, что футболист, вероятно, "кусает локти".
"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года". Он машет с галерки, как всегда", – написала она в Instagram.
Дерзкое высказывание артистки понравилось многим звездам. В частности, Виктория Боня написала в комментариях, что Ольга "не урыла, а закопала" экс-супруга.
Тарасов отметил, что желает найти Бузовой настоящую любовь. Сам футболист после расставания с артисткой женился на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.
Для мероприятия Бузова выбрала экстравагантный образ – обтягивающий фиолетовый комбинезон ярко-фиолетового цвета и объемную накидку. Звезда призналась, что целый день не ела, чтобы в облегающем наряде быть "без животика".
Ранее Ольга удивила поклонников огромным черным бантом на голове на премьере фильма "Елки 8".