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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии - РИА Новости, 21.12.2021
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии
Ольга Бузова на вручении премии канала Fashion TV встретилась с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Когда певице вручали награду "Fashion-артист года", она... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:29
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шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ольга Бузова на вручении премии канала Fashion TV встретилась с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Когда певице вручали награду "Fashion-артист года", она отметила, что футболист, вероятно, "кусает локти".Дерзкое высказывание артистки понравилось многим звездам. В частности, Виктория Боня написала в комментариях, что Ольга "не урыла, а закопала" экс-супруга.Тарасов отметил, что желает найти Бузовой настоящую любовь. Сам футболист после расставания с артисткой женился на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.Для мероприятия Бузова выбрала экстравагантный образ – обтягивающий фиолетовый комбинезон ярко-фиолетового цвета и объемную накидку. Звезда призналась, что целый день не ела, чтобы в облегающем наряде быть "без животика".Ранее Ольга удивила поклонников огромным черным бантом на голове на премьере фильма "Елки 8".
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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости
11:29 21.12.2021 (обновлено: 12:57 21.12.2021)
 
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии

Бузова уколола бывшего мужа Тарасова на вручении награды "Fashion-артист года"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ольга Бузова на вручении премии канала Fashion TV встретилась с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым. Когда певице вручали награду "Fashion-артист года", она отметила, что футболист, вероятно, "кусает локти".

"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года". Он машет с галерки, как всегда", – написала она в Instagram.

Дерзкое высказывание артистки понравилось многим звездам. В частности, Виктория Боня написала в комментариях, что Ольга "не урыла, а закопала" экс-супруга.
Тарасов отметил, что желает найти Бузовой настоящую любовь. Сам футболист после расставания с артисткой женился на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.
Для мероприятия Бузова выбрала экстравагантный образ – обтягивающий фиолетовый комбинезон ярко-фиолетового цвета и объемную накидку. Звезда призналась, что целый день не ела, чтобы в облегающем наряде быть "без животика".
Ранее Ольга удивила поклонников огромным черным бантом на голове на премьере фильма "Елки 8".
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:18Шоубиз
"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"
 
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