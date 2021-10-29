https://ria.ru/20211029/kostenko-1756919023.html

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын - РИА Новости, 29.10.2021

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын. Радостной новостью новоиспеченный отец поделился в Instagram. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:42

2021-10-29T18:42

2021-10-29T18:42

шоубиз

знаменитости

дети

дмитрий тарасов

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын. Радостной новостью новоиспеченный отец поделился в Instagram.У пары уже есть двое детей. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.Ранее Дмитрий делился кадрами из роддома и рассказывал, что ни он, ни супруга не испытывают никаких волнений по поводу пополнения в семействе.

https://ria.ru/20210630/buzova-1739187386.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дети, дмитрий тарасов