https://ria.ru/20211029/tarasov-1756837427.html

"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом

"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом - РИА Новости, 29.10.2021

"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом

Дмитрий Тарасов отвез Анастасию Костенко в роддом. Подробностями он поделился в Instagram, где подробно запечатлел прощание жены с детьми, дорогу в больницу, а... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:30

2021-10-29T13:30

2021-10-29T13:30

шоубиз

знаменитости

дети

дмитрий тарасов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564294548_0:46:599:383_1920x0_80_0_0_117bc588a781716c42778f207d4352fc.png

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дмитрий Тарасов отвез Анастасию Костенко в роддом. Подробностями он поделился в Instagram, где подробно запечатлел прощание жены с детьми, дорогу в больницу, а также саму палату.Будущая мама также чувствует себя спокойно. В другом видео Тарасов показал, как она делает фотосессию у окна прямо в палате.Ранее Костенко спровоцировала слухи о расставании с мужем. Она отписалась от Тарасова в социальных сетях и выложила пост с философскими рассуждениями об одиночестве. Затем звезда призналась, что всего лишь "создала инфоповод".

https://ria.ru/20210630/buzova-1739187386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дети, дмитрий тарасов