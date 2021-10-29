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"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом
"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом - РИА Новости, 29.10.2021
"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом
Дмитрий Тарасов отвез Анастасию Костенко в роддом. Подробностями он поделился в Instagram, где подробно запечатлел прощание жены с детьми, дорогу в больницу, а... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:30
2021-10-29T13:30
2021-10-29T13:30
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дмитрий Тарасов отвез Анастасию Костенко в роддом. Подробностями он поделился в Instagram, где подробно запечатлел прощание жены с детьми, дорогу в больницу, а также саму палату.Будущая мама также чувствует себя спокойно. В другом видео Тарасов показал, как она делает фотосессию у окна прямо в палате.Ранее Костенко спровоцировала слухи о расставании с мужем. Она отписалась от Тарасова в социальных сетях и выложила пост с философскими рассуждениями об одиночестве. Затем звезда призналась, что всего лишь "создала инфоповод".
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знаменитости, дети, дмитрий тарасов
"Все хорошо": Тарасов отвез Костенко в роддом
Тарасов отвез беременную третьим ребенком Костенко в роддом