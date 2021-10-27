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Шоубиз
https://ria.ru/20211027/kostenko-1756521768.html
"Инфоповод создан": Костенко иронично ответила на новости о ссоре с мужем
"Инфоповод создан": Костенко иронично ответила на новости о ссоре с мужем - РИА Новости, 27.10.2021
"Инфоповод создан": Костенко иронично ответила на новости о ссоре с мужем
Анастасия Костенко иронично отреагировала на новости СМИ о ее ссоре с мужем в Instagram. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:40
2021-10-27T16:40
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Анастасия Костенко иронично отреагировала на новости СМИ о ее ссоре с мужем в Instagram.Супруга Дмитрия Тарасова отписалась от футболиста в социальных сетях и сделала неоднозначное заявление в своем аккаунте об одиночестве. Подписчики решили, что в звездной паре произошла крупная ссора. Новость быстро облетела интернет, однако Костенко заявила, что таким образом создала инфоповод.Звезда призвала подписчиков выбирать качественные порталы и не "хавать" все подряд.У пары в скором времени ожидается пополнение: Костенко находится на поздних сроках беременности третьим ребенком. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
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знаменитости, ольга бузова, дмитрий тарасов
16:40 27.10.2021
 
"Инфоповод создан": Костенко иронично ответила на новости о ссоре с мужем

Анастасия Костенко иронично опровергла новости о ссоре с мужем Дмитрием Тарасовым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко
Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Анастасия Костенко иронично отреагировала на новости СМИ о ее ссоре с мужем в Instagram.
Супруга Дмитрия Тарасова отписалась от футболиста в социальных сетях и сделала неоднозначное заявление в своем аккаунте об одиночестве. Подписчики решили, что в звездной паре произошла крупная ссора. Новость быстро облетела интернет, однако Костенко заявила, что таким образом создала инфоповод.

"Несколько часов и все. Инфоповод создан. Вы думаете, что кому-то нужны были комментарии от наших лиц? Нет. Зачем? Ведь мы можем сказать, что это чушь, и все, новость не актуальна, и просмотры упадут. А так – все более или менее раскрученные странички активно набирают комментарии, ведь "пипл хавает", – написала Костенко.

Звезда призвала подписчиков выбирать качественные порталы и не "хавать" все подряд.
У пары в скором времени ожидается пополнение: Костенко находится на поздних сроках беременности третьим ребенком. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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