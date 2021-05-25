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Шоубиз
https://ria.ru/20210525/tarasov-1733814612.html
Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка
Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка - РИА Новости, 25.05.2021
Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка
Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, как они с супругой — моделью Анастасией Костенко узнали пол их будущего ребенка. Футболист, у которого... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:07
2021-05-25T16:07
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шоубиз
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ольга бузова
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семья
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, как они с супругой — моделью Анастасией Костенко узнали пол их будущего ребенка. Футболист, у которого есть три дочки, признался, что не смог сдержать слез, когда на гендерной вечеринке выяснилось: у них родится сын.Для организации вечеринки Дмитрий и Анастасия обратилась к специалистам индустрии развлечений. Им врачи заранее сообщили пол ребенка, но супруги результата не знали.Когда футболист подбросил мяч, который лопнул от его удара, поляну застелил голубой дым. Костенко проткнула большой воздушный шар, из него вылетели шары поменьше — и тоже голубого цвета."Я сама всплакнула! Поздравляю от всего сердца", "Берегите свою Анастасию, она у вас чудо! Троих деток подряд родить — это как сильно она вас любит!", "До слез! Очень трогательно, поздравляем! Теперь точно полный комплект", — пишут пользователи. У Тарасова и Костенко уже есть две дочери. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
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шоу-бизнес, знаменитости, спорт, дмитрий тарасов, ольга бузова, дети, семья

Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка

16:07 25.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, как они с супругой — моделью Анастасией Костенко узнали пол их будущего ребенка. Футболист, у которого есть три дочки, признался, что не смог сдержать слез, когда на гендерной вечеринке выяснилось: у них родится сын.
"Когда отец уже понимал, что уходит, он сказал, что у нашей семьи, у нашей фамилии, у нашего рода должно быть продолжение. Сестра вышла замуж и взяла фамилию мужа, а я должен оставить наследника", — пишет спортсмен.
© @tarasov23/InstagramКадр видео со страницы Дмитрия Тарасова в Instagram
Кадр видео со страницы Дмитрия Тарасова в Instagram
© @tarasov23/Instagram
Кадр видео со страницы Дмитрия Тарасова в Instagram
Для организации вечеринки Дмитрий и Анастасия обратилась к специалистам индустрии развлечений. Им врачи заранее сообщили пол ребенка, но супруги результата не знали.
Когда футболист подбросил мяч, который лопнул от его удара, поляну застелил голубой дым. Костенко проткнула большой воздушный шар, из него вылетели шары поменьше — и тоже голубого цвета.
"Это происходило всего какие-то доли секунды, но как-будто целую вечность. И вот ветер выносит шарики наверх. Голубые! Да! У нас будет мальчик! В эту секунду я не смог сдержать слез", — признался футболист.
"Я сама всплакнула! Поздравляю от всего сердца", "Берегите свою Анастасию, она у вас чудо! Троих деток подряд родить — это как сильно она вас любит!", "До слез! Очень трогательно, поздравляем! Теперь точно полный комплект", — пишут пользователи.
У Тарасова и Костенко уже есть две дочери. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
20 мая, 15:38Шоубиз
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз
 
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