https://ria.ru/20210525/tarasov-1733814612.html

Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка

Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка - РИА Новости, 25.05.2021

Дмитрий Тарасов не смог сдержать слез, когда узнал пол четвертого ребенка

Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, как они с супругой — моделью Анастасией Костенко узнали пол их будущего ребенка. Футболист, у которого... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:07

2021-05-25T16:07

2021-05-25T16:07

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, как они с супругой — моделью Анастасией Костенко узнали пол их будущего ребенка. Футболист, у которого есть три дочки, признался, что не смог сдержать слез, когда на гендерной вечеринке выяснилось: у них родится сын.Для организации вечеринки Дмитрий и Анастасия обратилась к специалистам индустрии развлечений. Им врачи заранее сообщили пол ребенка, но супруги результата не знали.Когда футболист подбросил мяч, который лопнул от его удара, поляну застелил голубой дым. Костенко проткнула большой воздушный шар, из него вылетели шары поменьше — и тоже голубого цвета."Я сама всплакнула! Поздравляю от всего сердца", "Берегите свою Анастасию, она у вас чудо! Троих деток подряд родить — это как сильно она вас любит!", "До слез! Очень трогательно, поздравляем! Теперь точно полный комплект", — пишут пользователи. У Тарасова и Костенко уже есть две дочери. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.

https://ria.ru/20210520/tarasov-1733140465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, спорт, дмитрий тарасов, ольга бузова, дети, семья