13:42 17.12.2021 (обновлено: 13:43 17.12.2021)
Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове
Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове на премьере фильма "Елки 8"
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ольга Бузова удивила поклонников необычным аксессуаром на голове на премьере фильма "Елки 8". Открытое черное платье звезда решила дополнить полупрозрачными перчатками и огромным бантом на голове.
Размер аксессуара не смог оставить поклонников равнодушными.
"Три человека, сидящие сзади Оли, премьеру фильма не увидели", "Надо было еще больше бант взять, а то этот слишком маленький", "А где она сидела на премьере с такой башней? Или стояла в проходе?", "Как гриб в трауре" – написали в комментариях.
Другие пользователи Сети похвалили эффектно подобранный образ.
"Эффектный и запоминающийся образ! Идея класс! Сам наряд шикарно сел по фигуре", – отметила подписчица.
Ольга приняла участие в съемках фильма, но отметила, что ее главные роли еще впереди.
"Безумно приятно принять участие в этой легендарной картине. Желаю всем новогоднего настроения и прекрасного дня. Уверена, что все мои главные роли еще впереди", – написала звезда.
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