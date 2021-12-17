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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211217/buzova-1764219301.html
Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове
Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове - РИА Новости, 17.12.2021
Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове
Ольга Бузова удивила поклонников необычным аксессуаром на голове на премьере фильма "Елки 8". Открытое черное платье звезда решила дополнить полупрозрачными... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:42
2021-12-17T13:43
шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ольга Бузова удивила поклонников необычным аксессуаром на голове на премьере фильма "Елки 8". Открытое черное платье звезда решила дополнить полупрозрачными перчатками и огромным бантом на голове.Размер аксессуара не смог оставить поклонников равнодушными.Другие пользователи Сети похвалили эффектно подобранный образ.Ольга приняла участие в съемках фильма, но отметила, что ее главные роли еще впереди.Ранее Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом.
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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости
13:42 17.12.2021 (обновлено: 13:43 17.12.2021)
 
Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове

Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове на премьере фильма "Елки 8"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ольга Бузова удивила поклонников необычным аксессуаром на голове на премьере фильма "Елки 8". Открытое черное платье звезда решила дополнить полупрозрачными перчатками и огромным бантом на голове.
© @buzova86/InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой из Instagram
Скриншот поста Ольги Бузовой из Instagram
© @buzova86/Instagram
Размер аксессуара не смог оставить поклонников равнодушными.

"Три человека, сидящие сзади Оли, премьеру фильма не увидели", "Надо было еще больше бант взять, а то этот слишком маленький", "А где она сидела на премьере с такой башней? Или стояла в проходе?", "Как гриб в трауре" – написали в комментариях.

Другие пользователи Сети похвалили эффектно подобранный образ.

"Эффектный и запоминающийся образ! Идея класс! Сам наряд шикарно сел по фигуре", – отметила подписчица.

Ольга приняла участие в съемках фильма, но отметила, что ее главные роли еще впереди.

"Безумно приятно принять участие в этой легендарной картине. Желаю всем новогоднего настроения и прекрасного дня. Уверена, что все мои главные роли еще впереди", – написала звезда.

Ранее Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом.
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15 декабря, 14:22Шоубиз
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