Поклонники высмеял Бузову за огромный черный бант на голове

"Три человека, сидящие сзади Оли, премьеру фильма не увидели", "Надо было еще больше бант взять, а то этот слишком маленький", "А где она сидела на премьере с такой башней? Или стояла в проходе?", "Как гриб в трауре" – написали в комментариях.