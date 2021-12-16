https://ria.ru/20211216/kadysheva-1764052337.html

Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом

Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом - РИА Новости, 16.12.2021

Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом

Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом. В некоторых фан-аккаунтах артистки в социальных сетях появилось видео, на котором певица с мужем проходит РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:43

2021-12-16T14:43

2021-12-16T16:18

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом. В некоторых фан-аккаунтах артистки в социальных сетях появилось видео, на котором певица с мужем проходит по холлу концертного зала. На мгновение они остановились у новогодней елки, чтобы напеть "В лесу родилась елочка".Поклонники оценили не только исполнение, но и внешний вид артистки."Надежда словно куколка!" – гласит подпись к видео.Другие пользователи Сети посчитали, что у Надежды изможденный вид.Некоторые фанаты вспомнили, что у артистки были проблемы со здоровьем.Кто-то дошел до откровенных оскорблений."Как мертвец", – написал один из пользователей. В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился. В какой-то момент Надежда почти перестала давать концерты: ее сын объяснил это ограничениями из-за пандемии.Сама артистка признавала, что болела, но сейчас "борется и очень собой довольна".

https://ria.ru/20210811/kadysheva-1745319759.html

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шоу-бизнес, знаменитости, надежда кадышева