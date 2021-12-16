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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/kadysheva-1764052337.html
Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом
Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом - РИА Новости, 16.12.2021
Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом
Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом. В некоторых фан-аккаунтах артистки в социальных сетях появилось видео, на котором певица с мужем проходит РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:43
2021-12-16T16:18
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
надежда кадышева
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом. В некоторых фан-аккаунтах артистки в социальных сетях появилось видео, на котором певица с мужем проходит по холлу концертного зала. На мгновение они остановились у новогодней елки, чтобы напеть "В лесу родилась елочка".Поклонники оценили не только исполнение, но и внешний вид артистки."Надежда словно куколка!" – гласит подпись к видео.Другие пользователи Сети посчитали, что у Надежды изможденный вид.Некоторые фанаты вспомнили, что у артистки были проблемы со здоровьем.Кто-то дошел до откровенных оскорблений."Как мертвец", – написал один из пользователей. В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился. В какой-то момент Надежда почти перестала давать концерты: ее сын объяснил это ограничениями из-за пандемии.Сама артистка признавала, что болела, но сейчас "борется и очень собой довольна".
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шоу-бизнес, знаменитости, надежда кадышева
14:43 16.12.2021 (обновлено: 16:18 16.12.2021)
 
Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом

Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом после слухов о болезни

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Надежда Кадышева испугала фанатов своим внешним видом. В некоторых фан-аккаунтах артистки в социальных сетях появилось видео, на котором певица с мужем проходит по холлу концертного зала. На мгновение они остановились у новогодней елки, чтобы напеть "В лесу родилась елочка".
Поклонники оценили не только исполнение, но и внешний вид артистки.
"Надежда словно куколка!" – гласит подпись к видео.
"Хорошо выглядит, здоровья и благополучия", – написал один из фанатов исполнительницы.
Другие пользователи Сети посчитали, что у Надежды изможденный вид.
"Мда, время не щадит никого, а так приятная женщина", – написали в комментариях.
Некоторые фанаты вспомнили, что у артистки были проблемы со здоровьем.

"Слышала, что она болела или болеет... И потом, делайте скидку на возраст: все стареют по-разному. Ну, и, конечно, разные предпочтения и стили своего имиджа. А так приятная и талантливая женщина", – отметили подписчики.

Кто-то дошел до откровенных оскорблений.
"Как мертвец", – написал один из пользователей.
В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился. В какой-то момент Надежда почти перестала давать концерты: ее сын объяснил это ограничениями из-за пандемии.
Сама артистка признавала, что болела, но сейчас "борется и очень собой довольна".
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