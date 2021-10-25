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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211025/kadysheva-1756080038.html
Надежда Кадышева рассказала о самочувствии
Надежда Кадышева рассказала о самочувствии - РИА Новости, 25.10.2021
Надежда Кадышева рассказала о самочувствии
Надежда Кадышева в программе "Ты не поверишь!" рассказала о самочувствии. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:39
2021-10-25T10:39
шоубиз
надежда кадышева
знаменитости
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Надежда Кадышева в программе "Ты не поверишь!" рассказала о самочувствии. В СМИ ранее стали появляться слухи о проблемах со здоровьем артистки. Тогда сын опроверг эти домыслы, заявив, что у звезды стало меньше концертов в связи с пандемией. Артистка отметила, что в свободное время любит заниматься собой: делать косметологические процедуры, читать книги, отдыхать и заниматься другими женскими радостями. Солистка "Золотого кольца" также опровергла слухи о пластических операциях, отметив, что никогда не делала даже никаких уколов. Ранее в Сети поклонники нашли фото звезды без своего знаменитого парика.
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надежда кадышева, знаменитости
10:39 25.10.2021
 
Надежда Кадышева рассказала о самочувствии

Надежда Кадышева рассказала о своем самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцертная программа «Песни для любимых» в Кремле
Концертная программа «Песни для любимых» в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Надежда Кадышева в программе "Ты не поверишь!" рассказала о самочувствии.

"Настроение чудесное! Я просто сегодня летала! Мне было очень хорошо. У меня праздник – знаете, сейчас выступить для артистов – это счастье", – призналась певица после выступления.

В СМИ ранее стали появляться слухи о проблемах со здоровьем артистки. Тогда сын опроверг эти домыслы, заявив, что у звезды стало меньше концертов в связи с пандемией.

"Мы сейчас, в ковидный период, все подустали. Может быть, когда-то и болела, но сейчас я борюсь и очень собой довольна. Пытаюсь всегда быть здоровенькой", – заключила Кадышева.

Артистка отметила, что в свободное время любит заниматься собой: делать косметологические процедуры, читать книги, отдыхать и заниматься другими женскими радостями.
Солистка "Золотого кольца" также опровергла слухи о пластических операциях, отметив, что никогда не делала даже никаких уколов.
Ранее в Сети поклонники нашли фото звезды без своего знаменитого парика.
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