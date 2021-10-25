https://ria.ru/20211025/kadysheva-1756080038.html

Надежда Кадышева рассказала о самочувствии

Надежда Кадышева рассказала о самочувствии - РИА Новости, 25.10.2021

Надежда Кадышева рассказала о самочувствии

Надежда Кадышева в программе "Ты не поверишь!" рассказала о самочувствии. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:39

2021-10-25T10:39

2021-10-25T10:39

шоубиз

надежда кадышева

знаменитости

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Надежда Кадышева в программе "Ты не поверишь!" рассказала о самочувствии. В СМИ ранее стали появляться слухи о проблемах со здоровьем артистки. Тогда сын опроверг эти домыслы, заявив, что у звезды стало меньше концертов в связи с пандемией. Артистка отметила, что в свободное время любит заниматься собой: делать косметологические процедуры, читать книги, отдыхать и заниматься другими женскими радостями. Солистка "Золотого кольца" также опровергла слухи о пластических операциях, отметив, что никогда не делала даже никаких уколов. Ранее в Сети поклонники нашли фото звезды без своего знаменитого парика.

https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда кадышева, знаменитости