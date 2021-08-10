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Шоубиз
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Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье
Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье - РИА Новости, 10.08.2021
Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье
Сын и концертный директор Надежды Кадышевой Григорий Костюк прокомментировал слухи о ее плохом самочувствии. О состоянии певицы он рассказал "Пятому каналу". РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:11
2021-08-10T18:11
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сын и концертный директор Надежды Кадышевой Григорий Костюк прокомментировал слухи о ее плохом самочувствии. О состоянии певицы он рассказал "Пятому каналу". Сын Кадышевой также объяснил, что концертов у его мамы стало меньше из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Но уже в сентябре она примет участие в нескольких мероприятиях. "Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава Богу. &lt;…&gt; Я видел эти истории в желтой прессе, &lt;…&gt; наши юристы уже этим занимаются", — говорит Костюк.В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился. Недавно группа Little Big сделала танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой "Колдунья".
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звезды, знаменитости, надежда кадышева
18:11 10.08.2021
 

Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сын и концертный директор Надежды Кадышевой Григорий Костюк прокомментировал слухи о ее плохом самочувствии. О состоянии певицы он рассказал "Пятому каналу".
"Слава богу, все хорошо. Операции были очень давно, поэтому у нее все в порядке полностью", — заявил Костюк.
Сын Кадышевой также объяснил, что концертов у его мамы стало меньше из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Но уже в сентябре она примет участие в нескольких мероприятиях.
"Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава Богу. <…> Я видел эти истории в желтой прессе, <…> наши юристы уже этим занимаются", — говорит Костюк.
В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился.
Недавно группа Little Big сделала танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой "Колдунья".
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