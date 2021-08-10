https://ria.ru/20210810/kadysheva-1745244469.html

Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье

Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье - РИА Новости, 10.08.2021

Сын Надежды Кадышевой прокомментировал слухи о ее здоровье

Сын и концертный директор Надежды Кадышевой Григорий Костюк прокомментировал слухи о ее плохом самочувствии. О состоянии певицы он рассказал "Пятому каналу". РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:11

2021-08-10T18:11

2021-08-10T18:11

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сын и концертный директор Надежды Кадышевой Григорий Костюк прокомментировал слухи о ее плохом самочувствии. О состоянии певицы он рассказал "Пятому каналу". Сын Кадышевой также объяснил, что концертов у его мамы стало меньше из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Но уже в сентябре она примет участие в нескольких мероприятиях. "Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава Богу. <…> Я видел эти истории в желтой прессе, <…> наши юристы уже этим занимаются", — говорит Костюк.В 2018 у певицы был сердечный приступ. Врачи также ставили ей диагноз онкология, но он не подтвердился. Недавно группа Little Big сделала танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой "Колдунья".

https://ria.ru/20200113/1563368312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, знаменитости, надежда кадышева