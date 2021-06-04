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Little Big сделали танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой
Little Big сделали танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой - РИА Новости, 04.06.2021
Little Big сделали танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой
Участники Little Big представили на всех цифровых площадках мини-альбом под названием "Covers", в который вошли каверы известных композиций, записанных в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:38
2021-06-04T11:38
2021-06-04T15:55
софья таюрская
надежда кадышева
ильич (илья прусикин)
культура
little big
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Участники Little Big представили на всех цифровых площадках мини-альбом под названием "Covers", в который вошли каверы известных композиций, записанных в узнаваемом стиле питерской группы: с элементами рейва, панка, рока и поп-музыки.Песню Надежды Кадышевой "Колдунья" Little Big превратили в современный танцевальный трек. Еще в плей-листе четыре песни: "Everybody" (кавер на хит американской группы Backstreet Boys), "Blitzkrieg Bop", изначально известная в исполнении панк-рок группы Ramones, "Mamma Maria", которую слушателям в 1982 году подарили участники итальянской поп-группы Ricchi e Poveri, и хит 1990-х годов "Barbie Girl" датской поп-группы Aqua.Солистов Little Big Илью Прусикина и Софью Таюрскую не раз сравнивали с вокалистами Aqua из-за схожей манеры исполнения. По мнению слушателей, наиболее удачным получился кавер на "Колдунью"."Не ожидала здесь услышать эту песню", "Это очень круто. Только вы можете совместить несовместимое", "Колдунья" качает", — отметили они в комментариях на официальной странице группы в инстаграме.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/pesnya-1733330322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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софья таюрская, надежда кадышева, ильич (илья прусикин), little big, музыка, новости культуры
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Участники Little Big представили на всех цифровых площадках мини-альбом под названием "Covers", в который вошли каверы известных композиций, записанных в узнаваемом стиле питерской группы: с элементами рейва, панка, рока и поп-музыки.
"Благодаря эти трекам мы стали теми, кем сейчас являемся", — рассказали музыканты редакции сервиса Apple Music.
Песню Надежды Кадышевой "Колдунья" Little Big превратили в современный танцевальный трек. Еще в плей-листе четыре песни: "Everybody" (кавер на хит американской группы Backstreet Boys), "Blitzkrieg Bop", изначально известная в исполнении панк-рок группы Ramones, "Mamma Maria", которую слушателям в 1982 году подарили участники итальянской поп-группы Ricchi e Poveri, и хит 1990-х годов "Barbie Girl" датской поп-группы Aqua.
Солистов Little Big Илью Прусикина и Софью Таюрскую не раз сравнивали с вокалистами Aqua из-за схожей манеры исполнения.
По мнению слушателей, наиболее удачным получился кавер на "Колдунью".
"Не ожидала здесь услышать эту песню", "Это очень круто. Только вы можете совместить несовместимое", "Колдунья" качает", — отметили они в комментариях на официальной странице группы в инстаграме.