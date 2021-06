https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html

Little Big сделали танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой

Little Big сделали танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой

2021-06-04T11:38

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Участники Little Big представили на всех цифровых площадках мини-альбом под названием "Covers", в который вошли каверы известных композиций, записанных в узнаваемом стиле питерской группы: с элементами рейва, панка, рока и поп-музыки.Песню Надежды Кадышевой "Колдунья" Little Big превратили в современный танцевальный трек. Еще в плей-листе четыре песни: "Everybody" (кавер на хит американской группы Backstreet Boys), "Blitzkrieg Bop", изначально известная в исполнении панк-рок группы Ramones, "Mamma Maria", которую слушателям в 1982 году подарили участники итальянской поп-группы Ricchi e Poveri, и хит 1990-х годов "Barbie Girl" датской поп-группы Aqua.Солистов Little Big Илью Прусикина и Софью Таюрскую не раз сравнивали с вокалистами Aqua из-за схожей манеры исполнения. По мнению слушателей, наиболее удачным получился кавер на "Колдунью"."Не ожидала здесь услышать эту песню", "Это очень круто. Только вы можете совместить несовместимое", "Колдунья" качает", — отметили они в комментариях на официальной странице группы в инстаграме.

