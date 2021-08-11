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Шоубиз
https://ria.ru/20210811/kadysheva-1745319759.html
В соцсетях нашли фото Кадышевой без легендарного парика
В соцсетях нашли фото Кадышевой без легендарного парика - РИА Новости, 11.08.2021
В соцсетях нашли фото Кадышевой без легендарного парика
В соцсетях нашли фотографии певицы Надежды Кадышевой без знаменитого парика — визитной карточки звезды. На одном из снимков исполнительница сидит в гримерке и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:17
2021-08-11T14:17
шоубиз
соцсети
надежда кадышева
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В соцсетях нашли фотографии певицы Надежды Кадышевой без знаменитого парика — визитной карточки звезды. На одном из снимков исполнительница сидит в гримерке и смотрится в зеркало. Публикация была сделана в 2016-м году.Это не единственное фото певицы без оригинальной концертной прически. На других фотографиях за 2016-й год звезда также запечатлена в непривычном образе: с гладкими, прямыми волосами.Несмотря на дату снимка, публикацию активно обсуждают в интернете. Столь пристальное внимание к звезде связано со слухами о ее здоровье. Некоторые поклонники выразили опасение, что певица могла перенести тяжелую болезнь, поэтому стала давать меньше концертов.Слухи о плохом самочувствии Кадышевой недавно опроверг ее сын, отметив, что "у нее все в порядке полностью".
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соцсети, надежда кадышева
14:17 11.08.2021
 

В соцсетях нашли фото Кадышевой без легендарного парика

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкОткрытие международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
Открытие международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В соцсетях нашли фотографии певицы Надежды Кадышевой без знаменитого парика — визитной карточки звезды. На одном из снимков исполнительница сидит в гримерке и смотрится в зеркало. Публикация была сделана в 2016-м году.
Это не единственное фото певицы без оригинальной концертной прически. На других фотографиях за 2016-й год звезда также запечатлена в непривычном образе: с гладкими, прямыми волосами.
Несмотря на дату снимка, публикацию активно обсуждают в интернете. Столь пристальное внимание к звезде связано со слухами о ее здоровье. Некоторые поклонники выразили опасение, что певица могла перенести тяжелую болезнь, поэтому стала давать меньше концертов.
Слухи о плохом самочувствии Кадышевой недавно опроверг ее сын, отметив, что "у нее все в порядке полностью".
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