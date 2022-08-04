Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска
Юморист Евгений Петросян показал совместное фото с сыном Ваганом из отпуска
© Евгений Петросян с сыном Ваганом
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евгений Петросян поделился с подписчиками редким семейным фото из отпуска: он и сын Ваган позируют на пляже, а на шею юмориста надет надувной круг.
В качестве подписи к кадру артист вспомнил посвященный ему стих на одном из театральных "капустников".
"Петросян, Петросян, улыбнитесь,
Вы ж несете людям радость всегда.
Петросян, Петросян, не скупитесь,
Ведь улыбка продлевает нам года!" – говорится в одном из четверостиший.
В комментариях умилились фото.
"Так выглядит счастье! Любовь! Восторг!", "Сладкая парочка", "Умиление! Два красавчика", "Замечательное фото. Прекрасная семья", – отметили подписчики.
Иногда трогательными семейными кадрами в социальных сетях делится и супруга юмориста Татьяна Брухунова. Недавно она показала видео, на котором Ваган трогательно бежит навстречу отцу.
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