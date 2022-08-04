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Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска - РИА Новости, 04.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220804/petrosyan-1807288641.html
Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска
Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска - РИА Новости, 04.08.2022
Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска
Евгений Петросян поделился с подписчиками редким семейным фото из отпуска: он и сын Ваган позируют на пляже, а на шею юмориста надет надувной круг. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:30
2022-08-04T18:30
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евгений Петросян поделился с подписчиками редким семейным фото из отпуска: он и сын Ваган позируют на пляже, а на шею юмориста надет надувной круг.В качестве подписи к кадру артист вспомнил посвященный ему стих на одном из театральных "капустников".В комментариях умилились фото.Иногда трогательными семейными кадрами в социальных сетях делится и супруга юмориста Татьяна Брухунова. Недавно она показала видео, на котором Ваган трогательно бежит навстречу отцу.
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знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес
18:30 04.08.2022
 
Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска

Юморист Евгений Петросян показал совместное фото с сыном Ваганом из отпуска

© Евгений Петросян с сыном Ваганом
Евгений Петросян с сыном Ваганом
©
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евгений Петросян поделился с подписчиками редким семейным фото из отпуска: он и сын Ваган позируют на пляже, а на шею юмориста надет надувной круг.
В качестве подписи к кадру артист вспомнил посвященный ему стих на одном из театральных "капустников".

"Петросян, Петросян, улыбнитесь,

Вы ж несете людям радость всегда.

Петросян, Петросян, не скупитесь,

Ведь улыбка продлевает нам года!" – говорится в одном из четверостиший.

В комментариях умилились фото.

"Так выглядит счастье! Любовь! Восторг!", "Сладкая парочка", "Умиление! Два красавчика", "Замечательное фото. Прекрасная семья", – отметили подписчики.

Иногда трогательными семейными кадрами в социальных сетях делится и супруга юмориста Татьяна Брухунова. Недавно она показала видео, на котором Ваган трогательно бежит навстречу отцу.
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