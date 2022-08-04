https://ria.ru/20220804/petrosyan-1807288641.html

Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска

Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска - РИА Новости, 04.08.2022

Евгений Петросян показал совместное фото с сыном из отпуска

Евгений Петросян поделился с подписчиками редким семейным фото из отпуска: он и сын Ваган позируют на пляже, а на шею юмориста надет надувной круг. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:30

2022-08-04T18:30

2022-08-04T18:30

шоубиз

знаменитости

евгений петросян

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807286509_0:132:1254:837_1920x0_80_0_0_2c1fbfbbc107a446fe382ff08bdf586a.png

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евгений Петросян поделился с подписчиками редким семейным фото из отпуска: он и сын Ваган позируют на пляже, а на шею юмориста надет надувной круг.В качестве подписи к кадру артист вспомнил посвященный ему стих на одном из театральных "капустников".В комментариях умилились фото.Иногда трогательными семейными кадрами в социальных сетях делится и супруга юмориста Татьяна Брухунова. Недавно она показала видео, на котором Ваган трогательно бежит навстречу отцу.

https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес