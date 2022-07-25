https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.07.2022
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном
Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:13
2022-07-25T15:13
2022-07-25T15:13
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению Петросяну.Публикацию Татьяна сопроводила смайликами в виде сердец и песней Владимира Преснякова "У тебя есть я".В комментариях умилились видео.Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20220725/agalarov-1804744161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, евгений петросян, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном
Татьяна Брухунова показала трогательную встречу Евгения Петросяна с сыном Ваганом