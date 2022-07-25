https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html

Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном

Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.07.2022

Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном

Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:13

2022-07-25T15:13

2022-07-25T15:13

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению Петросяну.Публикацию Татьяна сопроводила смайликами в виде сердец и песней Владимира Преснякова "У тебя есть я".В комментариях умилились видео.Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20220725/agalarov-1804744161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, евгений петросян, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко