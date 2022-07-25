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Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.07.2022
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном
Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:13
2022-07-25T15:13
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению Петросяну.Публикацию Татьяна сопроводила смайликами в виде сердец и песней Владимира Преснякова "У тебя есть я".В комментариях умилились видео.Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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знаменитости, евгений петросян, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко
15:13 25.07.2022
 
Брухунова показала трогательную встречу Петросяна с сыном

Татьяна Брухунова показала трогательную встречу Евгения Петросяна с сыном Ваганом

© Татьяна БрухуноваСын Ваган бежит навстречу Евгению Петросяну
Сын Ваган бежит навстречу Евгению Петросяну
© Татьяна Брухунова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях поделилась кадрами трогательной встречи юмориста с сыном Ваганом: мальчик бежал навстречу широко раскинувшему руки Евгению Петросяну.
Публикацию Татьяна сопроводила смайликами в виде сердец и песней Владимира Преснякова "У тебя есть я".

"Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я", – поется в треке.

В комментариях умилились видео.

"Вы подарили мужчине счастье", "Как же здорово!", "Какая красота видеть такие радостные моменты", "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" – написали пользователи.

Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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